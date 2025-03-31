Nisan’da başlıyor

Güney Kıbrıs ve İsrail’i Girit üzerinden Avrupa elektrik şebekesine bağlayacak Great Sea Interconnector (GSI) projesi açısından Nisan ayının belirleyici olacağı, Mart ayı başında Yunanistan tarafından durdurulan projenin uygulanmasına Nisan ortalarında yeniden başlanacağı bildirildi.

Haftalık Kathimerini gazetesi, Girit-Güney Kıbrıs arasına deniz dibine 898 kilometre uzunluğunda elektrik kablosu döşeme çalışmasının, şu anda Hollanda’da bakımda bulunan Levoli Relume isimli İtalyan gemisinin Nisan ayı ortalarında bölgeye dönmesiyle yeniden başlayarak, Karpat-Kerpe (Çoban Adası) açıklarından devam etmesinin beklendiğini yazdı.

Habere göre, “ölü dönem” boyunca Rum Yönetimi, Yunanistan ve Fransa, İtalyan gemisinin çalışmasını kesintisiz sürdürmesine yönelik hareket çerçevesi belirledi ve Amerikan Chevron şirketinin Girit’in güneyindeki iki parsele ilgi göstermesinin de geçmiş dönemde perde gerisinde yapılan çalışmaların çatısını oluşturduğu belirtildi.

Haberde Fransa’nın, gerek diplomaside gerek arazide sergilediği tavır GSI projesinin ve işaret edilen jeopolitik riskin yumuşatılmasında belirleyici olduğu kaydedildi.