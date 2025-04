Mixolojinin Sanata Dönüşen Hikayesi: Keremcan Candan

Reha ARAR - Yorum

Kokteyl kültürü, geçmişten günümüze büyük bir dönüşüm geçirirken, bu sanatın ustaları da sektöre yön vermeye devam ediyor. Keremcan Candan, 12 yıldır tutkuyla yaptığı mixologistliğe mesleğinde, bulunduğu bölgenin değerlerini ve kendisi için anlam taşıyan anları içilebilir sanat eserlerine dönüştürmeyi hedefliyor. Meslek hayatındaki yolculuğu, doğadan aldığı ilham ve yaratıcı bakış açısıyla şekilleniyor.

Tutkuyla başlayan bir kariyer

Keremcan Candan’ın mixoloji serüveni, bir aile tatilinde bir yakınının barını görmesiyle başlıyor. Henüz çocuk yaşlarda, içindeki merakı bastıramayarak internette araştırmalar yapmaya koyuluyor. Şansının da yanında olduğunu belirten Candan, çalıştığı her şefin bar sektörünü yakından takip eden, yenilikçi isimler olduğunu vurguluyor.

Gözle görülebilir her şeyden ilham aldığını dile getiren Keremcan Candan için doğa en büyük esin kaynağı. Yaşadığı anları, hissettiklerini ve gözlemlediklerini içilebilir bir deneyime dönüştürerek misafirlerine sunuyor. Her kokteyli bir hikâye anlatıyor ve her bardağın içinde bir anıyı yaşatıyor.

Mixolojide ustalık ve yaratıcılık

Başarılı bir mixolog olmak için en önemli kriterlerin tutku, araştırma ve yeniliklere açık olmak olduğunu söyleyen Candan, mesleğini bir sanat dalı olarak gördüğünü belirtiyor. Ona göre, mixoloji sadece tarifleri uygulamak değil, araştırarak, deneyerek ve sınırları zorlayarak kendi tarzını yaratmak demek.

Yeni bir kokteyl oluştururken önce derinlemesine araştırmalar yapan Candan, daha sonra doğadan, müzikten ve gerçeklikten ilham alarak içeriği şekillendiriyor. Onun için her kokteyl, bir ruh hali ve duyguyu yansıtan bir sanat eseri.

Bir Hikâyeden Doğan Kokteyl: “Dilek Taşı”

Keremcan Candan’ın en özel kokteyllerinden biri olan “Dilek Taşı”, babasının ona hediye ettiği 'Adabıyla Rakı ve Çilingir Sofrası' kitabından ilham alarak ortaya çıkıyor. Güncel tekniklerle hazırlanan bu rakı milk punch kokteyli, geleneksel ve modern dokunuşları harmanlayarak bambaşka bir deneyim sunuyor.

Kokteylin içeriğinde rakı, fındık likörü, kahve tentürü, tahin, ayva, çiçek balı ve limon-yeşil elma asit karışımı bulunuyor. Badem sütüyle kesme işlemi uygulandıktan sonra, özel havalandırma tekniğiyle oksijenle temas ettirilerek soğutuluyor. Servis öncesi bardak kuru ekmek tozuyla kaplanıyor ve büyük kare buz ile sunuma hazırlanıyor. Final dokunuşu ise ceviz garnitürü ile yapılıyor.

Mixoloji trendleri ve alkolsüz kokteyller

Son yıllarda mixoloji dünyasında alkolsüz kokteyller büyük bir yükselişte. Keremcan Candan, alkolsüz içeceklerin de aynı özenle hazırlanması gerektiğini düşünüyor. Alkolsüz cin ve viski gibi ürünlerin gelişimi, mixoloji dünyasına yeni bir soluk getirirken, onun hedefi misafirlerine sadece şekerli meyve suları değil, gerçek anlamda rafine alkolsüz kokteyller sunmak.

Mixoloji dünyasında ona ilham veren isimlerin başında Agostino Perrone ve Erik Lorincz geliyor. Bu iki usta, farklı kokteyl tarzlarını harmanlayarak yenilikçi reçeteler oluşturma konusunda örnek teşkil ediyor.

Merit Hotels’te Mixolojinin Evrimi

Yaklaşık iki yıldır Merit Hotels ailesinde görev yapıyor. İlk geldiğinde mixoloji konusundaki algıları yıkarak misafirlerin farklı tatlar keşfetmesini sağladı. Bugün, ekip olarak büyük bir başarıya imza attıklarını ve her gün kendilerini daha da geliştirdiklerini vurguluyor.

Otelde kurulan Bar Atölyesi ve sınırsız ürün çeşitliliği sayesinde ekip yetiştirme ve yeni trendleri uygulama konusunda büyük bir avantaj sağladıklarını belirtiyor. Kendisi de bu doğrultuda her gün yeni kokteyller geliştirmeye ve ekibe mentörlük yapmaya devam ediyor.

The Roof Garden’da öne çıkan kokteyller

Merit Hotels’in barlarında her biri farklı bir deneyim sunan kokteyller servis ediliyor. Lobide öne çıkan kokteyllerden biri “İllüzyon”, vanilya, çikolata ve şeftali aromalarının dengeli birleşimiyle misafirlere sunuluyor. Plaj ve havuz barlarında ise salatalık ve yeşil elmanın ferahlatıcı dokunuşlarıyla hazırlanan “Port” isimli kokteyl büyük ilgi görüyor.

Kıbrıs’ın yerel tatlarını kokteyllerinde ustalıkla kullanan Candan, “Çakızdes” adını verdiği kokteylde gara yağıyla yıkanmış gin, bergamot likörü, şeffaf lime suyu, Kıbrıs çiçek balı, çiçek suyu, defne tentürü ve prosecco kullanıyor. Bu özel kokteyl, zeytinyağı ve gin’in karakteristik lezzetlerinin bergamot, defne ve çiçek suyu ile birleşerek unutulmaz bir tat bırakmasını sağlıyor.