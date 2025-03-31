Bayramda karakolda

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir oto galerisine müşteri olarak giden Umut Öztinen, satın almak için anlaştığı Volkswagen Golf marka aracın bedeli olan 250 bin TL’yi işletmecinin hesabın yatırmadığı halde, gönderdiğini iddia ederek devir formu imzalattı. Zanlı aracı alarak galeriden ayrıldı ve aynı gün Volkswagen Golf’u borcuna karşılık bir şahsa verdi.

Kısa sürede durum fark edilirken, polise haber verildi. Aranan şahıs ilan edilen zanlı, olaydan 2 gün sonra ülkeden çıkış yağacağı esnada Ercan Havalimanı’nda yakalandı.

“Sahtekarlıkla mal temini” suçundan hakkında soruşturma başlatılan zanlı, dün sabah Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis; zanlının 26 Mart 2025 tarihinde Hamitköy’de bulunan bir galeriye giderek, 2004 model Volkswagen Golf marka aracı beğenip almak için anlaştığını söyledi. Polis; zanlının işletmeciye aracında bedeli olan 250 bin TL’yi gönderdiğini söyleyerek, devir formu imzalatıp aracı alıp oradan ayrıldığını açıkladı. Polis; ancak kısa süre sonra zanlının parayı işletmecinin hesabına yatırmadığının anlaşıldığını belirtti.

Polis; yapılan şikayet üzerine aranan şahıs ilan edilen zanlı Umut Öztinen’in 29 Mart 2025 tarihinde Ercan Havalimanından çıkış yapacağı esnada tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis; yapılan soruşturmada aracın 26 Mart 2025 tarihinde başka bir şahıs adına kayıt ettirildiğini tespit ettiklerini açıkladı. Polis memuru; söz konusu şahsın bulunarak, ifadesine başvurulduğunu; Umut Öztinen’in borcuna karşılık aracı kendisine verdiği beyanında bulunduğunu söyledi.

Polis memuru; soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

