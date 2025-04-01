Dinleyicileri mest etti

Arabesk müziğin güçlü ismi Serkan Kaya, Ramazan Bayramı’nın birinci günü Merit Park Hotel sahnesinde sevenleriyle buluşarak unutulmaz bir geceye imza attı. Duygusal melodileri ve güçlü yorumuyla dinleyicilerini mest eden başarılı sanatçı, bayram coşkusunu müzikle taçlandırdı.



Konserine “Karagözlüm” şarkısıyla güçlü bir başlangıç yapan Kaya, salondaki konuklarının bayramını kutlayarak güzel dileklerini iletti. Gece boyunca en sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı, “Sevemiyorum”,



“Zor Bela”, “Mesele”, “Aşk Ne Demek Bilen Var mı” gibi hit parçalarıyla konuklarına duygu dolu anlar yaşattı. Yoğun katılım yaşanan konserde zaman zaman tempoyu yükselten Kaya, sahnedeki enerjisi ve etkileyici performansıyla dinleyicilerini coşturdu.

Merit Park Hotel’in görkemli atmosferinde gerçekleşen konser, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Konser alanını dolduran müzikseverler, sevilen sanatçının her şarkısına coşkuyla eşlik ederek, bayramın ilk gününde müziğin ve eğlencenin tadını doyasıya çıkardı.