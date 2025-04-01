‘Minnet duyuyoruz’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şehit Ecvet Yusuf’un eşi Özgul Orhon ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Gazisi Özkan Köroğlu’nu ziyaret etti.

Tatar, ziyaretlerde yaptığı konuşmada; gazi ve şehitlerin aileleriyle sohbet etmek, sıkıntılarını dinleyip, çözülmesi için yardımda bulunmanın kendisinin bir vefa görevi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, büyük fedakarlık gösteren ve hizmetler veren gazilere ve şehitler adına ailelerine teşekkür etti.

Amaçlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güçlenmesi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın üzerinden 51 yıl geçtiğini ve Kıbrıs Adası’nda barış, huzur ve güven bulunduğunu ifade etti.

Kıbrıs’taki huzurun ve kurulan devletin gazi ve şehitlere borçlu olunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, tüm şehitleri rahmetle andı, gazilere şükranlarını sundu.

Vatan uğruna genç yaşta yaşamlarını yitiren şehitlerin unutulmayacağını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar; devletin, gazilerin ve şehit ailelerinin her zaman yanında olacağını kaydetti.

1974 öncesi ve sonrasında yaşanan süreçlerden bahseden Şehit Ecvet Yusuf’un ailesi ve Gazi Özkan Köroğlu, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti.

Üstel de eşlik etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel’le birlikte Gazimağusa’da Türk Barış Kuvvetleri (TBK) Gaziler Derneği’ni de ziyaret etti.

Tatar, Ramazan Bayramı vesilesiyle gazilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, gazilerin kendileri için büyük bir değer taşıdığını vurguladı.

Dünyada yaşanan çatışmalara değinen Tatar, çatışma kültürünün çok yaygın olduğunu ifade etti ve Kıbrıs'ta barış, huzur ve güvenliğin oldukça önemli olduğunu belirtti. Tatar, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek sorunların aşılabileceğini ifade ederek, iş birliği ile dayanışma içerisinde olmanın olumsuzluklar karşısında büyük bir güç kaynağı olduğunu vurguladı.

Konuşmasının sonunda tüm gazilerin Ramazan bayramını kutlayan Tatar, onlara duyduğu minneti dile getirdi.

TBK Gaziler Derneği Başkanı Nusrettin Yuca ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, şahsı ve gazi arkadaşları adına teşekkür etti ve bayramı kutladı.

