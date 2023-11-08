Ustalar KKTC’de buluşuyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti`nin (KKTC) gözde otellerinden Merit Park Hotel ile Dünya Tavla Federasyonu (WBF) iş birliği ile gerçekleştirilen dünyanın en büyük modern tavla turnuvası “Merit Open’ın” 10’uncusu başlıyor.

Merit Park Hotel’in ev sahipliğini yaptığı “Merit Açık Uluslararası Tavla Şampiyonası” bu sene 7 -12 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bir kez daha dünyanın dört bir yanından tavla severleri ağırlamak için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Düzenlenmeye başlandığı seneden itibaren yoğun ilgi gören ve her sene artarak devam eden katılımcıları ile oldukça heyecanlı bir şekilde ilerleyen turnuva, bu sene aralarında Amerika, Japonya, Çin, Almanya, Fransa, İtalya, İsveç, Danimarka, Norveç ve Türkiye’nin de bulunduğu 50’den fazla ülkeden 600 oyuncunun katılması bekleniyor.

WBF Genel Sekreteri Marco Fornasir ve WBF Türkiye Temsilcisi Arda Fındıkoğlu direktörlüğünde gerçekleşecek olan, KKTC turizminin tanıtımı içinde oldukça büyük önem taşıyan turnuva için kayıtlar 6 Kasım 2023 tarihinde başladı.