Maraton başlıyor

2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı, bugün Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülmeye başlanacak.

2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Bütçesi’nde 78 milyar 712 milyon TL gider, 71 milyar 932 milyon TL gelir ve 6 milyar 780 milyon TL bütçe açığı öngörülüyor.

Komite, saat 10.00’da Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay’ın yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak ve Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın sunuş konuşmasıyla devam edecek. Ardından, Tasarı’nın bütünü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasıyla Tasarı madde madde görüşülecek.

Bütçe görüşmelerinde 9 Kasım Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi, 10 Kasım Cuma ise Başbakanlık ve Başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların bütçeleri görüşülecek.

14 Kasım Salı günü Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların bütçeleri ele alınacak.

Bütçe görüşmeleri, 16 Kasım Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların; 17 Kasım Cuma Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların ayrıca Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü’nün bütçeleri ile devam edecek…

Bütçe görüşmeleri; 30 Kasım Perşembe günü Maliye Bakanlığı bütçesi ve gelirler bütçesinin görüşülmesi, tasarının madde madde görülmesinin tamamlanması ve bütününün oylanmasıyla sona erecek.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin bütçe toplantıları saat 10.00’da başlayacak.