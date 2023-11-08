Yoğun ilgi oldu

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Özel Gereksinimli Mutlu Çocuklar Ebeveyn El Kitabının tanıtımı yapıldı

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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde hazırlanan “Özel Gereksinimli Mutlu Çocuklar Ebeveyn El Kitabı"nın tanıtımı Cumhurbaşkanlığı’nda yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen kitap tanıtım etkinliğine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, bazı bakanlık müdürleri ile TİKA Lefkoşa Ofis Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, bazı üniversiteler, özel eğitim kurum ve kuruluşlarından ve ilgili sivil toplum örgütlerinden temsilciler katıldı.
Etkinlikte sırasıyla Sibel Tatar, kitabın yazarı Dr. Emirali Evcimen ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kitabın yazarı Evcimen ile kitaba katkıda bulunan Yrd. Doç. Dr. Sabiha Gökçen Zeybek’e plaket takdim etti.

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