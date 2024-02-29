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AKAN KÜRŞAT 20 SUÇLAMADAN DA BERAAT ETTİ

Yılbaşı gecesi İtalya’da tutuklanan Akan Kürşat, 9 Şubat’ta iade edilerek 9 Şubatt’a teminat duruşmasına çıkarılmıştı. Bugün yeniden mahkemeye çıkan Akan Kürşat hakkında olan tüm suçlamalar düşürerek beraat etti.

AKAN KÜRŞAT 20 SUÇLAMADAN DA BERAAT ETTİ
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Avukat Akan Kürşat aleyhine açılan davadan beraat etti.

Lefkoşa (Rum ) Kaza Mahkemesi, avukat Akan Kürşat’ın KKTC’de Rum mallarının satışına ilişkin herhangi bir suç işlemediğine karar verdi. Kürşat, beraat ederken, dava kapandı.

Girne’de eski Rum malı alım-satımına karıştığı gerekçesiyle 30 Aralık’ta İtalya’da tutuklandıktan sonra Güney Kıbrıs'a iade edilen, ardından teminatla serbest bırakılan avukat Akan Kürşat, bugün yeniden Lefkoşa (Rum) Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kürşat’ın avukatı Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, yaptığı açıklamada, Rum Başsavcılığın Akan Kürşat’a yönelik ithamlardaki suçlamaları ispat edebilecek şahit veya delile sahip olmadığını beyan etmesi üzerine davanın kapandığını söyledi.

Esendağlı, Akan Kürşat’ın KKTC’de Rum mallarının satışına ilişkin herhangi bir suç işlediğine ilişkin delil bulunmadığını söyleyerek, mahkemenin Kürşat’ın tüm suçlardan beraatına karar verdiğini, teminat koşullarının da iptal edildiğini belirtti.

Akan Kürşat, ocak ayında gittiği İtalya’da tutuklanmış, 8 Şubat’ta ise Güney Kıbrıs’a iade edilmişti.

İadesinin ardından 9 Şubat’ta Lefkoşa (Rum) Kaza Mahkemesi’ne çıkartılan Akan Kürşat’ın, 10 bin Euro nakit ve iki ayrı Rum bankasından 65 bin Euro’luk banka teminatı göstererek, serbest bırakılmasına karar verilmişti

Güncelleme Tarihi: 29 Şubat 2024, 13:37
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YORUMLAR
KKTC
KKTC - 4 saat Önce

Italyan hükümeti utansın.

FD
FD - 4 saat Önce

italya ya boykot.

Hasan Nuri
Hasan Nuri - 2 saat Önce

MTK çalıştırmadan Rum mallarını Yağmalayıp Satmaya devam !

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