Yatırım fırsatlarını araştırdı

Yeni Azerbaycan Partisi Başkan Yardımcısı Tahir Budagov, Milletvekili Ramil Hassan ve Azerbaycanlı bir grup Yatırımcı İş İnsanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi.

Tahir Budagov ve heyetini Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ve Başbakanlık Özel Kalem Müdürü İlgen Bağcıer karşıladı.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Başbakan Ünal Üstel ile geçtiğimiz hafta Azerbaycan'da gerçekleştirilen toplantılarda ele alınan konuları bu kez KKTC'de gözden geçirmek ve yatırım alanlarını yerinde görmek için gelen Tahir Budagov ve heyeti, bir günlük çalışma ziyaretinin ardından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti heyeti ile birlikte Diplomasi Formu'na katılmak üzere Antalya'ya geçti.

Ziyaret süresince Azerbaycan heyeti KKTC'li iş insanları ile bir araya gelerek, özellikle eğitim, turizm, tarım ve inşaat sektörlerindeki yatırım fırsatları hakkında detaylı bilgiler aldı.

Konuya ilişkin kısa bir açıklamada bulunan Başbakan Ünal Üstel şöyle dedi:

“KKTC'nin TDT üyeliği ve ardından geçtiğimiz yıl partilerimiz arası imzalanan işbirliği protokolünden sonra KKTC-Azerbaycan ilişkileri çok ciddi ve hızlı bir gelişme gösteriyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Yeni Azerbaycan Partisi Başkan Yardımcısı Tahir Budagov'un daveti üzerine Azerbaycan'a gitmiştim. Burada çok verimli çalışma toplantıları gerçekleştirmiş ve bu çalışmaların bir bölümünü de KKTC'de sürdürme karar vermiştik.

Şimdi kendilerini ülkemizde ağırlıyoruz. Sayın Budagov'un heyetinde milletvekilleri ve iş insanları da bulunuyor. KKTC-Azerbaycan dış ticaret hacmini çok kısa bir sürede katlayarak yükselteceğiz. Eğitim, turizm, tarım ve inşaat sektörlerinde ciddi yatırım fırsatları var. Bunları değerlendireceğiz. Tek millet 3 devlet sözünü lafta bırakmamaya, ilişkilerimizi, karşılıklı sevgi kardeşlik ve güvene dayalı şekilde geliştirmekte kararlıyız."

