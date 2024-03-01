Tavır değişikliği yok

İngiltere’nin Avrupa Bakanı Leo Docherty, bir milletvekilinin yazılı sorusuna verdiği yanıtta Birleşik Krallığın, Kıbrıs’ta iki kesimli iki toplumlu federasyonu desteklediklerini açıkladı.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre Docherty yanıtında ayrıca “BM parametrelerinin tarafları memnun edecek kadar esnek olduğunu” da savundu.

Docherty’nin İngiliz İşçi partisinin Avrupa Gölge Bakanı Steven Doughty’nin yazılı sorunu yanıtladığını kaydeden gazete, Docherty’nin buna yanıtında Birleşik Krallığın Kıbrıs sorununun çözülmesi için BM himayesi altındaki sürecin desteklenmesine bağlı olduğunu belirttiğini iletti.

BM’nin siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyonla ilgili mevcut parametrelerinin bir anlaşmayı kolaylaştırmak için yeterince esnek olduğuna inanmayı sürdürdüklerini de ortaya koyan Docherty, Maria Angela Holguin Cuellar’ın BM’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisi olarak atanmasını önemli bir adım olarak da nitelendirdi.