760 yaralı var

Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze'nin güneyinde, yardım kamyonlarına ateş açması sonucu 112 kişinin hayatını kaybettiğini, 760 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail hükümet sözcüsü Elon Levy, olayı "trajedi" olarak adlandırdı. Mısır ve Ürdün'den kınama gelirken, ABD ise "ciddi bir olay" diyerek, saldırıyı incelediğini duyurdu. Uluslararası hukuka işaret eden Belçikalı siyasetçilerden de "katliam" tepkisi geldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kudra, Nablusi Kavşağı'ndan Şifa Hastanesi'ne 8 cesedin daha getirildiğini ve İsrail ordusunun saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 112'ye yükseldiğini, 760 da yaralı olduğunu kaydetti.

Kudra, Nablusi Kavşağı civarında hâlen cesetler olduğunu kaydetti.

İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari ise yaptığı açıklamada, saldırıya ilişin bilgisinin olmadığını söyledi.

İsrail'den "tehdit" savunması

İsrail ordusundan daha sonra yapılan açıklamada ise Gazze'nin kuzeyinde "yardım kamyonlarının yağmalanması sırasında itme ve çiğneme sonucu onlarca Filistinli'nin yaralandığı" iddia edildi.

Reuters'ın aktardığına göre İsrailli bir kaynak, askerlerin, kalabalık içinde "kendilerine tehdit oluşturan birkaç kişiye" ateş açtığını bildirdi.

İsrail hükümet sözcüsü Elon Levy ise olayı "trajedi" olarak adlandırdı. Sözcü, "Filistinlilerin yardım kamyonlarını ezdiğini, Gazzeli şoförlerin daha sonra kalabalığın arasında daldığını" öne sürdü.

Mısır ve Ürdün’den kınama

Mısır, İsrail'in Gazze'deki Nabulsi kavşağında silahsız Filistinlileri "insanlık dışı bir şekilde hedef almasını" kınadı. Ürdün de "acımasız" olarak nitelediği saldırıyı kınadığını açıkladı.

ABD: Ciddi bir olay, inceliyoruz

ABD'den yapılan açıklamada ise saldırının "ciddi bir olay" olduğu belirtildi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, "ABD, insani yardım beklerken öldürülen Gazzelilerle ilgili raporları inceliyor" dedi.

Kirby, "Masum insanların hayatını kaybetmesinin yasını tutuyor ve masum Filistinlilerin sadece ailelerini doyurmaya çalıştığı Gazze'deki vahim insani durumun farkındayız" ifadelerini kullandı.

Belçika: Bu katliamı durdurun

Saldırıya Belçikalı siyasetçiler de tepki gösterdi. Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, saldırının "uluslararası insancıl hukukun ihlali" olduğunu vurguladı.

De Sutter, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in saldırısını "katliam" olarak nitelendirdi.

De Sutter, saldırının Uluslararası Adalet Divanının (UAD) geçici tedbirlerine "tamamen aykırı olduğunu" ifade etti.

Avrupa Parlamentosunun Belçikalı milletvekili Marc Botenga da X'ten yaptığı paylaşımda, saldırının "barbarca" olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan’dan kınama

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada "Suudi Arabistan yönetiminin, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde insani yardım tırlarının gelmesini bekleyen savunmasız Filistinli sivillerden oluşan bir topluluğu hedef aldığı ve onlarca kişinin ölümü ve yüzlerce kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırısını kınadığı" ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, daha fazla masum sivil can kaybının önlenmesi için acil ateşkes sağlanmasının gerekliliği vurgulandı.

Can kaybı 30 bini aştı

Öte yandan İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 30 bini aştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine konuya dair açıklamada bulundu.

İsrail güçlerinin Gazze kentinin güneyindeki Nablusi Kavşağı yakınında insani yardım almayı bekleyen Filistinlilere düzenlediği saldırıda 70 kişinin öldürüldüğünü belirten Kudra, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana öldürdüğü Filistinlilerin sayısının 30 bini geçtiğini ifade etti.