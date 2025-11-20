Akaryakıta yeniden zam geldi

Akaryakıt fiyatlarına bir ay dolmadan ikinci zam yapıldı. Benzine 2 TL, dizele 1 TL zam gelirken, yeni tarife gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 95 oktan benzinin litre fiyatı 44,12 TL’den 46,12 TL’ye, 98 oktan benzinin litre fiyatı 45,12 TL’den 47,12 TL’ye, euro diesel 44,25 TL’den 45,25 TL’ye, gazyağı ise 43,60 TL’den 44,06 TL’ye yükseldi. Yeni fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.

En son zam 28 Ekim’de yapılmıştı

Akaryakıta en son 28 Ekim tarihinde zam yapılmıştı. Kurşunsuz benzin, euro diesel ve gazyağı fiyatlarında ciddi artışlar yaşanmıştı. Euro diesel 44,25 TL, gazyağı 43,60 TL, 98 oktan benzin 45,12 TL, 95 oktan benzin ise 44,12 TL olarak belirlenmişti.



Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2025, 09:48