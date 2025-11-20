Teşkilatı daha da güçlendireceğiz

Başbakan Ünal Üstel, polis teşkilatının başarılı operasyonlara imza attığını söyledi.

Uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirten Üstel, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda önemli miktarda yasaklı maddenin ele geçirildiğini ifade etti.

Bunun teşkilatın etkinliği ve sahadaki yoğun çalışmasının bir göstergesi olduğunu vurgulayan Üstel, polisin daha da güçlenmesi için gerekli adımların atılacağını söyledi.

Üstel, uyuşturucunun gençlerin geleceğini tehdit eden küresel bir sorun olduğunu belirterek, Türki-ye’de kullanım oranlarının çevre ülkelere kıyasla daha düşük olduğunu, ancak bunun mücadeleden vazgeçmek için bir gerekçe olamayacağını söyledi. Üstel, “Bu oranları daha da aşağıya çekmek için büyük bir motivasyonla çalışıyoruz. Ülkemizin gençlerini asla zehir tacirlerine teslim etmeyeceğiz” ifa-delerini kullandı.

Başbakan Üstel, polis teşkilatının mücadelesinin güçlendirilmesi amacıyla yeni yasal düzenlemeler ve teknik altyapı geliştirmeleri üzerinde çalışıldığını, tamamlandığında operasyonların daha etkili şekilde yürütüleceğini aktardı. Açıklamasında teşkilat mensuplarına teşekkür eden Üstel, “Devletimiz güçlü-dür, güvenlik güçlerimiz hazırdır ve bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” dedi.

Üretene destek, yatırıma güç, geleceğe umut

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel, “2025 Mali Destek Programları” kapsamında Başbakanlık ve YAGA koordinasyonunda yürütülen çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Üstel, toplam 150 milyon TL’lik destek paketinin üreticiler ve girişimcilerle buluşturulacağını belirtti.

Başbakanlık açıklamasına göre, program kapsamında sanayiye 40 milyon TL, girişimciliğe 40 milyon TL, turizme 40 milyon TL ve tarıma 30 milyon TL destek sağlanacak. Üstel, bu desteklerin mikro işlet-meden orta ve büyük ölçekli işletmelere kadar geniş bir alanı kapsayacağını vurgulayarak, “Tarımda hem hayvancımızı hem çiftçimizi, turizmde mevcut ve yeni butik otelleri, girişimcilikte ise bilişimden ihracata tüm yenilikçi projeleri güçlendirecektir” dedi.

Başbakan, “Sloganımız nettir: Üretene destek, yatırıma güç, geleceğe umut” ifadelerini kullanarak başvuruların kısa süre içinde ilan edileceğini ve vatandaşların süreci Tarım ve Turizm Bakanlıkları ile Başbakanlık YAGA üzerinden takip edebileceğini aktardı. Üstel, bu kalkınma adımının ülkeye ve üretici-lere hayırlı olmasını diledi.

