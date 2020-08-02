Akdeniz akşamları Fora’da bir başka oluyor

Onur ULAĞ

Uzun süredir Merit Park Hotel bünyesinde hizmet veren Fora Balık Restoran, birbirinden muhteşem lezzetleri sizlerin beğenisine sunmaya devam ediyor.

Konumu itibarıyla misafirlerine hem görsel şölen yaşatan hem de Akdeniz’in muhteşem lezzetlerini sunan Fora Balık Restoran; zengin meze ve taze balık çeşitlerinin yanı sıra taverna müziği eşliğinde mükemmel bir gece geçirmenizi sağlıyor..

Mekân, mavi ve beyazın muhteşem uyumu içerisinde, taverna müzikleri ve alaturka müziklerin hepsini dinleyebileceğiniz huzur dolu bir ortama sahip.

Mevsim aralığına göre en taze ve lezzetli ürünleri bulabileceğiniz Fora Balık Restaurantta karides, deniz levreği, çipura, kalamar, lagos ve ahtapota kadar tatmak istediğiniz tüm lezzetleri ızgara, kömür ateşi ve tandır usulü pişirme şekilleriyle deneyebilirsiniz. Sadece ana yemek bazında değil geniş meze seçenekleri, birbirinden nefis ara sıcakları ve tatlı seçenekleri ile Fora Balık Restaurant haftanın her günü hizmet vermektedir.

Fora Balık Restaurant, Akdeniz’in derin maviliği, günbatımının büyüleyici kızıllığı ve kulağınızı okşayan müzik eşliğinde akşam yemeklerinizin tadını doyasıya çıkarabileceğiniz bir adres.

