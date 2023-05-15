Akdeniz ilham oldu

Kuzey Kıbrıs gayrimenkul sektörüne getirdiği yenilikler ve uluslararası standartlar ile özel bir konuma sahip olan Kıbrıs Developments, Mediterra toplu konut projesini tanıttı. Akdeniz köylerinden ilham alınarak tasarlanan proje yoğun ilgi gördü.

Kıbrıs Developments’in oluşumu Space’in yeni projesi Mediterra’nın lansmanı muhteşem bir geceyle gerçekleştirildi.

Düzenlenen gecede, Beaz Kreatif öncülüğüyle yaratılan “What is space?” video sergisinin yanı sıra ülkemizin en önde gelen müzisyenlerinin oluşturduğu özel bir orkestra olan Todds and Friends’in, geceye özel performansı davetlilere keyifli anlar yaşattı.

Kıbrıs Developments Merkez Ofis yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte özel bir sunum yapan Kıbrıs Developments Proje Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Harper Özbirim, bugüne kadar birçok “alan” yarattıklarını; yaşam alanı olarak konut projelerini, sosyokültürel alan olarak Gave’yi ve ticari alanların en başında Çağ Petrol’ü örnek vererek eksik olan alanın bir sanat alanı olduğunu, ancak bugün Space adını verdikleri sanat ve sergi alanı ile bu eksikliği tamamladıklarını söyledi.

Sanatı yaşama entegre ettik

Projelerinin tümünde sanatı yaşama entegre ettiklerine de vurgu yapan Özbirim, Akdenizli Yaşam Sanatı isimli Space’in ilk sergisinde Mediterra projesi sunduklarını belirtti.

Özbirim, ayrıca yarattıkları alanlara bir yenisinin daha eklenmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini, kültürel mirası koruma ve geleceğe taşıma misyonu kapsamında bunun da Lefkoşa Surlariçi’nde bulunan bir kültürel miras alanı olacağının müjdesini verdi.

Özbirim şunları söyledi:

“Alsancak bölgesinde anahtar teslim aşamasına yaklaşılan Terra projesine komşu olarak hayata geçirilecek olan Mediterra konut projesi de Kıbrıs Developments’in imza projelerinden biri olacak. Sürdürülebilir bir Akdeniz köy ve modern yaşam sentezi olarak tanımlanan Mediterra toplu konut projesi; Akdeniz köylerinden ilham alınarak, biri sosyal aktiviteleri barındıran, diğeri üretim temalı iki ana aks etrafında dönen, Kıbrıs’ın mimari ve sosyal mirasını taşıyan bir proje olarak tasarlandı. Bu aksları tanımlayan avlulu konut blokları ve bu bloklar arasında bağlantı sağlayan geçitler-sokaklar ana akslar ile doğrudan ilişkili bir konumda bulunuyor. Villa blokları ise dere cephesi boyunca konumlanarak site içinde özerk yapılar olarak tasarlandı.

+1 Zemin, 1+1 1. Kat, 2+1 Zemin, 2+1 Penthouse, 3+1 Zemin, 3+1 Penthouse , 3+1 Villa, 3+1 Havuzlu Villa, 4+1 Havuzlu Villa tiplerinde konut seçeneklerinin yer aldığı, 28 bloktan oluşan ve toplam 100 konuttan ibaret olan Mediterra’da, zemin katlardaki konutların kendilerine özel bahçeleri bulunurken, birinci kattaki konutlar ise çatı teraslarına sahip. Ayrıca blokların ortak kullanıma ait avluları da bulunuyor.

Arazinin en güzel noktasında yer alan Mediterra villalarının ise vadinin hemen yanında, özel bahçeleri ve isteğe bağlı yüzme havuzları bulunuyor. Yerden ısıtma sistemi ve merkezi klima sistemine sahip konut modellerinin de yer aldığı sitede Akdeniz tarzını yansıtan form ve mekanlar ile yaşam konforu maksimuma çıkarılıyor. 7/24 güvenlikli bir site olan Mediterra’da üretim aksının yanında bir de oyun alanı bulunuyor. Fitness ve yoga-pilates stüdyosu sosyal alanların merkezinde yer alıyor. Yetişkin ve çocuk yüzme havuzlarının yanı sıra kulaç havuzu, tenis kortu, bocce kortu, yürüyüş ve bisiklet yolları gibi spor aktivite alanlarının yanı sıra amfitiyatro gibi sosyal mekanlar da site sakinlerine eşsiz bir yaşam alanı sunuyor.

Ayrıca belli bir ödeme planı dahilinde proje bitimine kadar şirkete faizsiz ödeme imkanı da sunuluyor. Mediterra’nın anahtar teslimi ise 2025 yılının başında gerçekleşecek.”