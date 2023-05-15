‘Para yok’

Güzelyurt’ta bir marketten bebek yağı, ananas konservesi ve 3 kilo kuzu eti çalan Nijerya uyruklu Amadou Jallow, olaydan 3 gün sonra tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının çaldığı bebek yağı ve konservenin evinde bulunduğu ancak etin bulunamadığı belirtildi. Amadou’nun, parasızlıktan yakındığı iddia edildi.

Polis memuru, 11 Mayıs 2023 tarihinde 18.10- 18.25 saatleri arasında, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Macro isimli süpermarkete müşteri olarak giden zanlı Amadou Jallow’un, işletme içerisinden toplam değerleri bin 550 TL olan 2 adet Uni Baby marka bebek yağını, 2 adet Delmonte marka ananas konservesini ve 3 kilo kuzu etini çaldığını ve yapılan şikayet üzerine, Gemikonağı’nda tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının ikametgahında yapılan aramada 2 adet Uni Baby marka bebek yağı ve 2 adet Delmonte marka ananas konservesinin bulunduğunu ancak etin bulanamadığını aktardı. Polis zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının yasal statüsünün araştırılacağını belirterek ilk etapta 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.