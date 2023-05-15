Çözüm için siyasi irade

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Dış İlişkiler Sekreteri, milletvekili Fikri Toros Haravgi gazetesine söyleşi verdi.

Haravgi gazetesine göre Toros söyleşi sırasında, Kıbrıs sorunundan da söz ederken 2017'de İsviçre’deki müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Kıbrıs’taki barış sürecinin şimdiye kadar olan en kritik dönemeçte bulunduğunu söyledi.

Toros sözlerinin devamında statükonun asla durgun olmadığını, Kıbrıs’ın durumunda devam eden sonuçların büyüklüğünün kaçınılmaz olarak bölünmeyi derinleştirdiğini ifade etti.

Toros açıklamaları çerçevesinde enerji kaynaklarının dağıtılmasına ilişkin anlaşmazlıkları mevcut çatışmaları derinleştirmesinin mümkün olduğunu, ayrıca Güvenlik Konseyi’nin parametreleri ve BM’nin ilgili kararları temelinde de karşılıklı kabul edilebilir anlaşma için de etkin bir teşviki teşkil edebileceğini de söyledi.

Toros, dengeli bir uzlaşma için eş zamanlı siyasi iradenin gerekli olduğundan söz etti.