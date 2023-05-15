"Can güvenliğimizi sağlayın"

Ömer KADİROĞLU

Ülkenin en büyük sorunlarından biri olan trafik kazaları, sürücülerin kural ihlallerinin yanı sıra yollardaki altyapı yetersizliklerinden de kaynaklanıyor. Çelik bariyerlerin konulmaması, aydınlatma lambalarının yanmaması, uyarıcı levhaların yetersiz kalışı, trafik devriye ekiplerinin sayısının yollarda etkin denetim yapacak düzeyde olmaması üzücü sonuçlara yol açan kazalara neden olurken, vatandaş yetkililerden çözüm bekliyor. Yollarda can güvenliğinin olmadığını dile getiren vatandaşlar, “Aydınlatma, uyarıcı levhalar, yol çizgileri trafik ışıkları gibi sıkıntılar nedeniyle trafikte kendimizi güvende hissetmiyoruz” dedi.

Ne dediler…?

Ergün Ersoy

“Ülke trafiğinde ciddi bir keşmekeş vardır. Yollar çok berbat durumda ve devlet seyrüsefer ücreti alıyor ancak yolları yapmıyor. Yolda seyahat ederken kendimi güvende hissetmiyorum. Yolda seyahat ederken denetim azlığı nedeniyle gündüz bile sarhoş sürücülerle karşılaşabiliyoruz. Öte yandan yol tabelaları, çizgiler ve yolların bakım onarımında hatta en önemlisi aydınlatmada ciddi sıkıntılar vardır. Bu noktada yetkililere toplanan seyrüsefer paralarının nereye gittiğini sormak istiyoruz. Toplanan seyrüsefer paraları ile dört dörtlük yol yapamıyorlarsa en azından seyahat edilebilecek yollar yapılmalıdır.”

Mustafa Özen

“Ülkenin yolları ciddi anlamda elden geçmesi gerekiyor. Trafikte bir keşmekeş vardır ve bunu rahatlatacak çalışmalar yapılmalıdır. Yolda giderken aydınlatmanın, yol güvenliğinin olmadığını görüyoruz. Ben yollarda ne ile karşılaşacağımı veya karşıdan gelen sürücülerin ne yaratabileceğini bilemediğim için çekincelerim vardır. Yetkililerden beklentimiz halkın söylediklerine kulak vererek yolları güvenli hale getirmeleridir.”

Hüsam Hacuc

“Trafikte seyahat ederken çok eksiklikler olduğunu görebiliyoruz. Altyapıda, aydınlatmada, asfaltlarda, köy yollarında, denetimlerde ve daha birçok alanda eksiklikler olduğunu biliyoruz. Yolda seyahat ederken çoğu zaman kendimi güvende hissetmiyorum. Özellikle gece yolda gitmek çok sıkıntılıdır. İskele gelişen bir bölge ve buraya giderken ışık, uyarıcı levha ve yol güvenliği yoktur. Sadece hız tespit kamerası koymakla bu iş olmuyor. Bu yaşanan sıkıntıların çözülmesi imkânsız değildir ve yetkililerden beklentimiz başta en önemli sorun olan aydınlatmanın sonrasında da diğer sıkıntıların giderilmesi için çalışmalarıdır.”

Şifa Hassan

“Ülkedeki yollara baktığımızda berbat durumda olduğunu görüyoruz. Özellikle geceleri artık yola çıkmaya korkuyoruz. Aydınlatma, uyarıcı levhalar, yol çizgileri, trafik ışıkları gibi sıkıntılar nedeniyle trafikte kendimizi güvende hissetmiyoruz. Bu kadar seyrüsefer parası ödüyoruz ve bu paranın nerelere gittiğini gerçekten merak ediyoruz. Yollardaki sıkıntılar çözülemeyecek sıkıntılar değil ve bu noktada yetkililerden çalışmalar yaparak yolları güvenli hale getirmelerini istiyoruz.”

Sevim Barburoğlu

“Ülkede karayolları kanayan yaramızdır. Yollarda hayatını kaybeden ve kalıcı hasarlarla yaralanan çok insanımız vardır. Yollarda hiçbir güvenlik yok ayrıca sürücülerin de birçoğu denetimsizlik nedeniyle trafikte kural tanımıyor. Gündüz yanan yol aydınlatma lambaları gece yanmıyor ve karanlıklarda seyahat etmek zorunda kalıyoruz. Seyrüseferimizi düzenli olarak ödüyoruz ancak yollarda giderken kendimizi güvende hissetmiyoruz. Yetkililerden beklentimiz kiralık araçları, taksicileri daha sık denetlemeleri, yolları güvenli hale getirmek adına bozuk yolların tamiri, aydınlatmasının yapılması ve eksik olan uyarıcı levhaların tamamlanması adına çalışmalarıdır.”

Meltem Keklik

“Ülke trafiğini ele aldığımızda ciddi yoğunluk yaşanan yollar olduğunu görüyoruz. Dolmuşundan okul otobüslerine, iş makinalarından salon araçlara kadar tüm araçlar tek bir güzergâhı kullandığı için özellikle sabah ve iş çıkış saatlerinde ciddi sıkışıklıklar yaşanıyor. Yollarda giderken dikkatsiz sürücülerin yanı sıra delik deşik yollar, yetersiz aydınlatmalar ve daha birçok sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Karanlık yolların aydınlatılması hem sürücüler hem de yayalar için daha iyi olacağından bu alanlarda çalışmalar yapılmasını istiyoruz.”

Özel Cevdet

“Ülke trafiğinde ciddi bir karmaşa ve kural tanımazlık vardır. Trafiğe çıkmaya artık korkar olduk. Yollarda yetersiz aydınlatma, çukurlar, kural tanımaz sürücüler, yolların içerisinde kamyonlardan düşen taşlar ve benzeri sıkıntılar nedeniyle ne gece ne de gündüz trafiğe çıktığımızda kendimizi güvende hissetmiyoruz. Trafikte olduğum sürece hep içimde bir şey olacak endişesi vardır. En yakınımızda Güney Kıbrıs’a ve dünyaya bakarak yolları nasıl güvenli hale getirebileceklerini görmeleri ve bu anlamda çalışmalar yapmalarını istiyoruz.”

Nevcihan Acar

“Ülke trafiği çok kötü bir durumdadır. Yol güvenliğinin olmadığı yollarımızda bir de kural tanımaz sürücülerin yarattığı sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Yolların durumu nedeniyle ölümler ve yaralanmalar oluyor. Yola çıktığımız zaman geceleri kör karanlıkta seyahat ediyoruz. Yetkililerden beklentimiz yolların bir an önce güvenli hale getirmesi için çalışmalarıdır. Yolların yanı sıra artık kaldırımlarda yürürken bile güvende değiliz çünkü yollar da kaldırımlar da çukurlar içerisindedir.”

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2023, 09:49