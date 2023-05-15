Hem leziz hem ucuz

Abdullah SUİÇMEZ

Türk Lirası’nın döviz karşısında giderek erimesiyle bir Euro 22 liraya denk gelirken, Kuzey, Rumlar ve turistler için daha da cazip hale geldi.

Özellikle Lefkoşa’nın tarihi çarşısı Arasta, Lokmacı Kapısı’ndan kuzeye geçenlerle doldu taştı. 5 Euro’ya kıyafet, 6 Euro’ya döner, 10 Euro’ya yanında pilavı, cipsi, salatasıyla pirzola yeme imkanı bulan Rumlar, sırf bunun için bile kuzeye geçiş yapıyor.

Günü birlik kısa süreli yaya geçişlerin adresi olan Lokmacı her gün binlerce kişiyi ağırlarken, bu yoğunluktan Arasta esnafı payını alıyor.

Kuzeyde alım gücü düşen vatandaş, artık eskisi gibi alışveriş yapamazken, esnafın yüzü, sınır kapısından geçenler sayesinde gülüyor.

Esnaf, “5 veya 10 Euro Rumlar için bozuk para gibi. Bu nedenle sadece yemek için dahi kuzeye geçiyorlar. Gelip birkaç saat vakit geçirip gidiyorlar. Ancak kuzeyde halkımız çarşıya çıkamaz oldu. Bu nedenle biz turistler ve Rumlar sayesinde ayakta kalıyoruz” dedi.

Esnaf, kuzeye euro akmasını sağlayan sınır kapılarındaki sorunların ve yaşanan yoğunluğun giderilmesi için de yetkililere bir kez daha çağrı yaptı.