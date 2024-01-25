Akdeniz’de dram

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs sahillerine son 17 günde 3 ceset vurdu. Polis raporlarına göre, Kuzey Kıbrıs sahillerinde son 8, 14 ve 22 Ocak tarihlerinde üç ceset tespit edildi. Bulunan cesetlerin yasa dışı yollarla ve can güvenliğinin olmadığı teknelerle Kıbrıs adasına getirilen mültecilere ait olduğu düşünülüyor.

Kuzey sahillerine vuran ilk ceset 8 Ocak 2024 tarihinde, saat 13.15 sıralarında, Bafra Oteller Bölgesinde kayalıklar üzerinde bulundu. Çürümeye yüz tutmuş cansız bedenin bir kadına ait olduğu belirtildi.

İkinci ceset ise 14 Ocak’ta Dipkarpaz’da bulundu. KKTC Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Pazar günü saat 09.30 sıralarında Dipkarpaz’da Piknik Burnu Mevkiinde, kayalıklar üzerine sahile vurmuş, erkek şahsa ait cansız bir beden bulundu.

Üçüncü ceset ise 22 Ocak 2024 tarihinde Dipkarpaz’ın Şelonez bölgesi olarak bilinen Güney Sahil şeridinde bulundu. Polis, cesedin bir kadına ait olduğunu belirledikten sonra, cansız bedeni morga kaldırarak olayla ilgili soruşturma başlattı. Cansız bedenlerin kimlik teşhisi henüz yapılamadı.

Bulunan cesetlerin yasa dışı yollarla ve can güvenliğinin olmadığı teknelerle Kıbrıs adasına getirilen mültecilere ait olduğu düşünülüyor. Çoğu Lübnan ve Suriye, bir kısmı da Türkiye sahillerinden yola çıkan mülteci teknelerinin hedefi Avrupa Birliği (AB) üyesi olduğu gerekçesiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi toprakları oluyor.