Ölüm korkusu yaşadılar

Abdullah SUİÇMEZ

Lapta-Alsancak Anayolu’da dün sabah bir ambulans ile 4 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hafif yaralandı.

Ucuz atlatılan kazanın, detaylarını açıklayan polis, yaralanan Yasemin Olğar’ın kısa sürede taburcu edildiğini bildirdi.

Polisten yapılan açıklamaya göre; kaza dün saat 08.00 sıralarında Karaoğlanoglu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Süleyman Tosun yönetimindeki SD 867 plakalı ambulans araç ile sirenleri açık ve süratli şekilde doğu istikametine doğru seyrederken, kırmızı ışıkta geçmeye çalıştığı sırada, tarafında yeşil ışık yandığı için hareket eden Yasemin Olğar yönetimdeki SA 421 plakalı aracın sağ ön kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan SA 421 plakalı araç, karşı şeritte kırmızı ışıkta bekleyen Natalia Movchan (K-48) yönetimindeki PM 600 plakalı aracın ön kısmına; geriye doğru savrulan PM 600 plakalı araç ise, yine kırmızı ışıkta bekleyen Nadir Timuçin (E-40) yönetimindeki HK 308 plakalı aracın ön kısmına vurdu.

Ambulans araç da savrularak, o sırada kırmızı ışıkta bekleyen Yasir Mehood (E-36) yönetimindeki PD 961 plakalı aracın sol yan tarafına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan SA 421 plakalı araç sürücüsü Yasemin Olğar, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.