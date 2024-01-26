Rum siyasetini uyardı

Rum Temsilciler Meclisi Başkanı ve DİSİ lideri Annita Dimitriyu ‘Tüm Kıbrıs Göçmenler Komitesi’ etkinliğinde yaptığı konuşmada “kapalı bölge Maraş’taki yasadışı müdahaleler, ara bölgenin ele geçirilmesi ve Trikomo (İskele) bölgesindeki kalkınma faaliyetleriyle etkili bir şekilde başa çıkılması ancak Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulunmasıyla mümkündür” dedi.

Bir anın bile boşa gitmesine izin veremeyeceklerini savunan Dimitriyu, özellikle şu an BM temsilcisinin Kıbrıs’a gelişiyle birlikte, ortak zemin bulunmasına katkıda bulunma konusundaki isteklerini ve buna hazır olduklarını ilan etmeleri gerektiğine işaret etti.

DİPA ise açıklamasında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in AKPM’de yaptığı konuşmayla ilgili memnuniyetini belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıslı Türklerle ilgili olarak açıklayacağı tek taraflı önlemlerden bazılarının basına sızmasının ardından, siyasi partilerin bazılarından ilk tepkilerin gelmeye başladığını da yazan Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi’nin Türk vatandaşlarının Kıbrıslı Türklerle karma evliliklerinden olan çocuklara kimlik vermesi ihtimali üzerinde durduğunu belirtti.

EDEK açıklamasında “karma evliliklerden doğan çocukların, Türk işgaliyle başlayan ve Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarının bir kısmının Türkiye tarafından devam eden işgaliyle hayata geçen yasadışılığın bir ürünü olduğunu” iddia etti.

Ekologlar Hareketi ise yaptığı açıklamada “KKTC’deki Rum mallarının gasp edilmesinin” ele alınması için Rum Ulusal Konseyi'nin toplanmasını istedi.