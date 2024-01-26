Ceza gelecek, üç bakanlık sahaya iniyor 

Özlem ÇİMENDAL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, asgari ücretin artırılmasıyla ilgili açıklamanın ardından birçok tüketim maddesine aşırı zam geldiğini belirterek, bunu yapanların cezalandırılacağını söyledi. Gardiyanoğlu, Bakanlar Kurulu’nun zamları ele almak amacıyla bugün toplanacağını belirtti.

Diyalog TV’de Güne Merhaba programına konuk olan Bakan Gardiyanoğlu, 12 Ocak’ta 24 bin lira olarak belirlenen asgari ücretin, 2023 yılı Aralık ayına kadar olan hayat pahalılığının yaratmış olduğu erimenin yerine getirilmesini amaçladığını ifade ederek, üst üste yapılan zamlarla birlikte bunun anlamını yitirdiğine dikkat çekti.

Bakan Gardiyanoğlu şöyle dedi:

“Asgari ücreti oybirliği ile açıkladığımız andan itibaren bir anda raflarda etiketler değişti. Ciddi anlamda bir artış başladı. Fırıncılar Birliği ekmeğe zam yapacağını açıkladı. KOOP-Süt sütün 41 lira olduğunu açıkladı. Bakanlar Kurulu buna müdahale etti ve fiyat yeniden düştü. Bazı kurumlar katalizör görevi görür. Bunlar ile ilgili bugün yapılacak olan Bakanlar Kurulu’nda ciddi yasa, tüzük değişiklikleri var, onları onaylayacağız. Piyasayı denetleyip, kontrol altına alabileceğimiz bazı unsurlar gelecek.”

Gardiyanoğlu, “Bakanlar Kurulu olarak da hükümet olarak da bu fahiş, anlamsız ve gereksiz zamları ceza ise ceza denetimse denetim yapacağız” şeklinde konuştu.

Üç bakanlık sahaya iniyor

Ekonomi ve Maliye Bakanlığı’nın denetlemeler için ekipler oluşturduğundan da bahseden Gardiyanoğlu, bu ekiplere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak sorumlulukları çerçevesinde lojistik destek vereceklerini söyledi. Gardiyanoğlu, “Biz Çalışma Bakanlığı olarak işyerlerinin kayıt tesciline bakarız, Ekonomi Bakanlığı etiket ve raf sürecine bakar, Maliye Bakanlığı da fiyatları denetler. Bir takım olunduğunda süreç daha hızlı ve sonuç getirici olacak” dedi.

Bazı marketlerin fiyatları kabul edilebilir oranların çok üzerinde artırdığını gözlemlediğini söyleyen Bakan Gardiyanoğlu, “Markete giriyorum, ne oldu yine etiket mi değişiyorsunuz diyorum. Bana değiştirmeyi bile yetiştiremediklerini söylüyorlar. Yapmayın. Bu malın belli bir girdisi var. Bakıyorum döviz aynı, kira aynı, elektrik aynı. Bazı hareketlerin açıklamasını bu anlamda çok masumane bulmuyorum” ifadelerini kullandı.

“Bakanlık denetledi, bazı şeylerin izahı yok”

Son 20 günlük sürede birçok ürünün Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından denetlendiğini ve İstatistik Kurumu tarafından kayıt altına alındığını dile getiren Gardiyanoğlu, “Aynı ürünler ve gramajlar baz alındı. Ürünler denetlendiğinde bazı farklılıklar ortaya çıktı. Bir çocuk bezi bir zincir markette 159 TL, başka markette 220 TL, Mağusa’da 340 TL. Bunun izahı yoktur” açıklamasında bulundu.

Af geliyor: 6 ilçede polis denetimi artacak

Kayıt dışı nüfusa, yaşama ve iş yaşamı hakkındaki soruları da yanıtlayan Bakan Gardiyanoğlu, İçişleri Bakanlığı ile ortak yürüttükleri çalışma kapsamında hayata geçecek çalışma affı sonrası ciddi adımların atılacağını vurguladı. Gardiyanoğlu, “Bu muhaceret ve İçişleri Bakanlığı’nın yürüteceği bir süreçti ve geçen hafta Başsavcılığa gönderildi. Ben de süreci hızlandırmaya çalışıyorum. Savcılıktan gelince İçişleri bunu meclise getirecek ve hızlıca komitelerde görüşerek çalışma affını çıkaracağız” şeklinde konuştu. Gardiyanoğlu, “Çalışma affı çıktıktan sonra 45 günlük bir süre olacak. Süre kapandığı gün kimse kusura bakmayacak ve kimse beni “Bakanım bizim çocuğun yanında kaçak yakalandı” diye aramasın. 6 ilçede polisle birlikte var olan denetim sayıları artırılacak ve bu süreç içerisinde ısrarla kayıt dışı çalıştırmak isteyen işletmelere ceza kesilecek, kayıt dışı çalışanlar da deport edilecek” dedi.

Kafe, restoranlarda Afrika kökenliler çalışıyor

Birçok kafe ve restoranda Afrika kökenli öğrencilerin çalıştığının görülüğüne de dikkat çeken Gardiyanoğlu, işletmelerin öğrenci adı altına çalıştırdıkları bu kişilere çalışma izni yapmadığının da bilgilerine geldiğini kaydetti. Gardiyanoğlu, ayrıca kaçak olarak tespit edilen öğrencilerin yasal olarak deport edilmelerinin öğrencilik hayatlarını da bitireceğini açıklayarak bu konuda da bir keşmekeşliğin söz konusu olduğunu kaydetti.

Gardiyanoğlu, “Öğrenci izni diye bir iznimiz var. İşyerinize çalıştırmak istediğiniz, destek olmak istediğiniz bir öğrenci varsa bunların öğrenci çalışma iznini yaptırın. Haftada 20 saati geçmeyecek şekilde, kayıt ettirebilirsiniz. Memurlarımız denetime geldiğinde durumlarını online görebiliyor zaten. Kayıt dışılığı seviyoruz çünkü maliyetleri düşürüyor. Sigorta, ihtiyaç sandığı yatırımları, vergisi yok” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2024, 10:09