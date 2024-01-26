Yeni adresleri cezaevi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa ve Tuzla’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan Murat Özbayır ile Aws Hliqawi hakkındaki soruşturma tamamlanırdı.

Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Benzer sabıkası olan ve 20 adet uyuşturuculu kağıtla yakalanan Murat Özbayır ile tasarrufunda 30 gram sentetik cannabinoid bulunan Aws Hliqawi cezaevine gönderildi.

Bayır’ın sabıkaları olduğu, Aws Hliqawi’nin ise ülkede kaçak yaşadığı belirtildi.

Polis memuru, Murat Özbayır’ın 15 Ocak 2024 tarihinde tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının Tuzla’da tespit edildiğini, montunun cebinde, 20 adet, 160 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturuculu kağıt bulunduğunu anımsattı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, benzeri sabıkaları olan zanlının, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme, Bayır’ın 2 ayı geçmemek şartıyla, hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

Yasal statüsü yok

Polis, Aws Hliqawi’nin ise 22 Ocak 2024 tarihinde tutuklandığını belirtti. Tekant bölgesinde yaya olarak tespit edilen zanlının polisi görünce koşarak uzaklaşmaya çalıştığını ve bu sırada elinde tuttuğu poşeti attığını anlatan polis, 100 metre kadar ileride yakalandığını ve atmış olduğu poşet içerisinde, 30 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu anımsattı.

Zanlının, 23 Ocak’ta mahkemeye çıkarılarak hakkında tutukluluk emri temin edildiğini anımsatan polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve ülkemizde yasal statüsü olmayan zanlının, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlının, 45 günü geçmemek şartıyla hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.