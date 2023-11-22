Akıl almaz olay.. Daireyi ateşe verdi

Polis Basın Subaylığı'nın basın bültenine göre, Gazimağusa’da pazar günü saat 04.40'ta bir apartman dairesindeki yangına ilişkin yürütülen ileri soruşturmada, yangın sırasında dairenin penceresinden 7 metre yükseklikten aşağıya atlayarak her iki ayağı kırılan H.Ş.'nin (E-27), mutfaktaki eşyaları kasten ateşe verdiği tespit edildi.

Polis, H.Ş.'nin mutfaktaki eşyalar üzerine akaryakıt döktüğünü ve ateşe verdiğini, ardından da pencereden atladığını belirterek, Gazimağusa Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alınan H.Ş.'yle ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.