‘Hayat çekilmez oldu’

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZÖ) dün akşam Girne’de eylem yaptı. Girne belediyesi eski binasının önünde saat 19.00’da gerçekleştirilen eyleme esnafın yanı sıra Girne’de yaşayan vatandaşlar da katıldı. Eylemde hayat pahalılığına vurgu yapılırken, zamlardan dolayı geçinmenin imkansız hale geldiği belirtildi. Eylemde konuşan KTEZÖ Koordinatörü Hürrem Tulga, eylem ateşinin ülkenin dört bir yanında yanacağını söyledi.

Telefon, akaryakıt, market ve diğer tüm giderlerin karşılanamaz duruma geldiğini ifade eden Tulga, hükümetin çözüm üretmediğini savundu.

Tulga, yetkililerin bahane olarak dünyada da pahalılık olduğunu öne sürdüğünü belirtti. Ülkenin battığını savunan Tulga, “Hala daha yalan söylüyorlar” dedi. Tulga, tüm sektörlerin zor durumda olduğunu, esnafın ayakta kalmakta zorlandığını ifade etti.

konuşan KTEZÖ Koordinatörü Tulga, “Sanayici, esnaf, hayvancı, çifti herkes zor durumda. Girdi maliyetleri oldukça arttı. Yaşanan ekonomik sorunlara bir çözüm bulunmalıdır” dedi.

Eyleme katılan vatandaşlar da konuşma yaptı. Öğrenci olduğunu söyleyen bir eylemci, “Hayat pahalılığından dolayı Kıbrıs yaşanmaz hale geldi” dedi.

