Akıncı: DP hak ettiği oyu almadı

İkinci tura kalan bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile görüştü.

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Akıncı, Ataoğlu’yla görüş alışverişi yaptıklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde Serdar Denktaş’ın ortaya koyduğu görüş ve düşünceleri, toplum için yararlı bulduğunu ancak bu görüşlerin hak ettiği kadar oy almadığına inandığını ve Ataoğlu’na bunu ilettiğini söyledi.



11 adaylı bir ilk tur geçirdiklerini ve demokrasi adına tüm katılımların önemli olduğunu söyleyen Akıncı, Denktaş’ın da değerli görüşleriyle topluma katkı yapan bir süreç geçirdiğine inandığını belirtti.Ataoğlu’yla gerçekleştirdikleri görüşmede bilinen düşüncelerini bir kez daha özetlediğini, onların bu akşam özgür iradeleriyle verecekleri bir karar olduğunu bu karar ne olursa kendilerinin saygı duyacağını ifade eden Akıncı, “Ben verilecek bu kararı etkilemek anlamında bir ziyaret gerçekleştirmedim” dedi.

“Tatar ile TV’ye çıkmaya hazırım”

Akıncı, konuşmasının ardından sorulara verdiği cevaplarda, Başbakan Tatar’la birlikte TV programına çıkmaya hazır olduğunu, hatta bunun çok yararlı olabileceğine inandığını belirtti. Akıncı, yurttaşların her iki adayı da dinlemeye hakkı bulunduğunu, kendisinin buna hazır olduğunu söyledi.

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2020, 10:21