Kutuplaşma sona ermeli

Tuğçe Ülkü AYDIN

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar seçim çalışmaları çerçevesinde Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni (CTP) ziyaret etti.

CTP Genel Merkezi’nde gerçekleşen ve yaklaşık yarım saat süren görüşme sonrasında Ersin Tatar ile Tufan Erhürman basına açıklamalarda bulundu.

İlk sözü alan UBP Cumhurbaşkanı adayı ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, CTP Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’ı seçimde gösterdiği başarıdan dolayı kutladı. Önemli olanının KKTC’nin demokrasisinin en iyi şekilde çalışması olduğunu vurgulayan Tatar, halkın sandığa iradesini yansıtabilmesinin önemine işaret etti.



11 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı seçimine katılımın beklediklerinin altında olduğunu ifade eden Tatar, 18 Ekim’de seçime katılımın daha yüksek olması temennisinde bulundu.Cumhurbaşkanlığı makamının sadece bir müzakerecilik makamı olmadığına işaret eden Tatar, Cumhurbaşkanlığı makamının, “topluma çeşitli meselelerde önderlik ve liderlik edebilecek; iyi ilişkiler içinde hükümetlere yapıcı yardımda bulunabilecek; KKTC halkının refahı ve geleceğe umutla bakabilmesinin önderi olabilecek” bir makamı olduğunu vurguladı.

Erhürman, Tatar’ı kutladı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, Tatar ve UBP Genel Sekreteri Ersan Saner’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda gösterdiği başarıdan dolayı Ersin Tatar’ı kutladı.

Erhürman, CTP ve UBP’nin başta Kıbrıs sorunu ve çeşitli konulardaki fikir ayrılıklarına rağmen bu ülkenin en köklü iki partisi olduğunu belirtti.

Tufan Erhürman, seçim sürecince yaşanan gerginlik ve kutuplaşmanın bir an önce ortadan kaldırılması temennisinde bulundu.