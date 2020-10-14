Cezası bitince ihraç

Suna ERDEN

Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda Abdelaziz Mohammed Ali’nin tasarrufunda ele geçirilen 29 gram sentetik cannabinoid, 9 gram kokain, 15 gram hintkeneviri ile ilgili Girne’de tespit edilerek tutuklanan Alamerbaraa Macharka hapis cezasına çarptırıldı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç şevket Gazi huzurunda yargılanan sanık 18 ay hapse mahkûm edildi.

Kararda 7 Aralık 2019 tarihinde Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda Abdelaziz Mohammed Ali’nin evinde 29 gram ağırlığında sentetik cannabinoid, 9 gram ağırlığında kokain, 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğu belirtildi.



Abdelaziz Mohammed Ali’nin tutuklandığı, soruşturma başlatıldığı kaydedildi.Yapılan soruşturma sonucu Abdelaziz Mohammed Ali’nin Alamerbaraa Macharka’dan 40 gram sentetik cannabionid, 10 gram kokain, 65 gram hintkeneviri atın aldığını itiraf ettiği belirtildi.Soruşturma aşamasında Alamerbaraa Macharka’nın Girne’de tespit edilerek yakalandığı kaydedildi. Sanık Alamerbaraa Macharka ile suç ortağı Abdelaziz Mohammed Ali’nin tutuklu yargılanmak üzere 20 Aralık 2019 tarihinde cezaevine gönderildiği belirtildi.Girne Ağır Ceza Mahkemesi, sanık hakkındaki kararında uyuşturucu suçlarının giderek yaygınlaştığına, toplum sağlığını tehdit ettiğine değinerek, bu tür suçları işleyenlere caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti. Heyet, sanığı yargılandığı uyuşturucu tasarrufu ve verme suçlarından 18 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.