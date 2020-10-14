Bu kez Lefkoşa’da eylem yaptılar

Derinya Barikatında çıkan olaylarla ilgili yapılan tutuklamalara tepki gösteren bir grup Rum,  bu kez Lefkoşa’da eylem yaptı

Bu kez Lefkoşa’da eylem yaptılar
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Onur ULAĞ
Geçtiğimiz Pazar günü Derinya Barikatında çıkan olaylarla ilgili yapılan tutuklamalara tepki gösteren bir grup Kıbrıslı Rum, dün akşam Ledra Palace ve Lokmacı Sınır kapılarında eylem yaptı. 

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Ellerinde yunan bayraklarıyla sınır kapılarında toplanan Rumlar, basın açıklaması okuduktan sonra dağıldı. Sınır kapılarının güney ve kuzey taraflarında  Rum ve KKTC polisi olası taşkınlıklara karşı geniş güvenlik önlemi aldı. 
Rumların, geçtiğimiz Pazar günü Derinya Barikatında çıkan olaylarla ilgili yapılan tutuklamalara tepki amaçlı eylem yaptıkları belirtildi. 

Ruamlardan yeni eylem çağrısı
Geçtiğimiz pazar günü Derinya Sınır Kapısında eylem yaparak kapıyı kırıp havai fişeklerle KKTC tarafından yangın çıkartan Rum eylemciler, cumartesi günü Derinya Sınır Kapısı'nda "sınır delme eylemi" yapacaklarını duyurdu. Sosyal medyada örgütlenen eylemciler, cumartesi günü yapılacak eyleme katılım için çağrıda bulunurken, Türk tarafında olası taşkınlıklara karşı sınır bölgelerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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xyz
xyz - 10 saat Önce

durmayin atilin palikaryanin kollarina

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