Maraş'ta duygulu anlar yaşadı

Güney Kıbrıs’ın tanınmış iş adamlarından olan ve 1974’ten önce Kapalı Maraş’ta birçok oteli ve mülkü bulunan Andreas Lordos’un oğlu Dimitris Lordos dün sabah saatlerinde eşi, iki oğlu, kızı ve gelini ile birlikte bölgeyi ziyarete gitti; duygulu anlar yaşandı.

Dimitri Lordos, ailesinin 1974'te ikamet ettiği evlerinin önünde ise gözyaşlarına hakim olamadı.

19 yaşındayken ayrıldığı Maraş’ı 65 yaşında yeniden görme fırsatı bulan Lordos, “Keşke bu günleri babamda görebilseydi” diyerek izin verildiği takdirde en erken bir zamanda Maraş’taki tüm apartmanlarına ve otellerine yatırım yapacağını ve yıllar sonra burada yine otellerini çalıştıracağını söyledi.

Ziyaret esnasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Lordos, Kıbrıslı Rumlar ve Türklerin gelecekte kentte birlikte mutlu bir şekilde yaşamasını diledi.



Lordos, 46 yıl sonra Maraş’a gelmekten dolayı son derece karışık duygular içerisinde olduğunu ifade etti.Lordos "Bugün buraya geldiğim için çok duygulandım çünkü 46 yıl sonra evimi görebildim. Burayı terk ettiğimde çok gençtim. Bugün burada aklıma annem ve babam geldi ama artık hayatta değiller. Gelecekten umutluyum. Umarım gelecekte bu kent Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler tarafından yeniden yapılır, geliştirilir. Umarım gelecekte bu kentte birlikte mutlu bir şekilde yaşanılabilir" ifadelerini kullandı.Kentte Lordos ailesinin 8 otel ve çok sayıda taşınmazı olduğunu dile getiren Dimitri Lordos "rahmetli babam Andreas Lordos bu kentin simgesi olan ünlü Kennedy Caddesinin ismini koyan kişidir. 1974, 47 yaşındayken bütün mal varlığını burada bırakıp, iflas edip güneye geçti ve orada sıfırdan başladı. Şu anda ailemizin güneyde birçok turistik oteli ve tesisi vardır. Eğer kent açılırsa, bize ait olan taşınmazları gerek yıkıp tekrar yaparak, gerekse de restore ederek yatırım yapacağız" diye konuştu.

Hayali hep Maraş’a dönmekti

Kapalı Maraş’ta otelleri ve evleri bulunan Andreas Lordos, 1974’te ailesiyle birlikte kenti terk etmişti. Lordos, 2015 yılında ölene kadar Maraş’a dönme hayali kurmuştu. Lordos ailesi Maraş’ta kalan malları için hukuk yoluna da başvurmuştu. KKTC’deki mülkleri için Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurarak 200 milyon Euro tazminat talep eden Andreas Lordos’un oğlu Dimitris Lordos, babasının ölümünden sonra hukuk mücadelesini devam ettiriyordu. (MHA)