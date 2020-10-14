Sürücü tutuklandı

Suna ERDEN

Girne’de dün öğle saatlerinde öğrencileri taşıyan minibüsün çarptığı 81 yaşındaki Sıdıka Keleş ağır yaralandı. Kazanın ardından önce Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırılan, ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilen Keleş’in beyin kanaması geçirdiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirtildi. Keleş yoğun bakıma alınırken, minibüsün sürücüsü Ahmet Evli (E-57) gözaltına alındı.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 12.15 sıralarında Girne'de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde meydana geldi.



Yönetimindeki TFD 194 plakalı minibüs ile seyreden Ahmet Evli, yolun güney tarafından kuzey tarafına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Sıdıka Keleş'e çarptı.Kaza sonucu yaralanan yaya Sıdıka Keleş önce Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldı, ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.Beyin kanaması geçiren ve vücudunun muhtelif yerlerindeki kırıklar oluşan Keleş, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.Minibüsün sürücüsü Ahmet Evli ise gözaltına alındı. Evli’nin bugün Girne’de mahkemeye çıkarılması bekleniyor.