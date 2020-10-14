Güneyde vaka sayısı 83’e yükseldi

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 83 yeni Covid-19 vakası belirlenirken, Kuzey Kıbrıs’ta ise sadece bir vakaya rastlanıldı.Güneyden dün iki ayrı vaka açıklaması yapıldı. İlk açıklamada 3 bin 645 test sonucunda 62 Covid- 19 vakası belirlendiği duyuruldu. Akşama saatlerinde ise 21 yeni vaka daha açıklandı. Böylelikle son 24 saatte tespit edilen yeni Coronavirüs vaka sayısı 83’e yükseldi. Bu, geçen Mart ayından bu yana bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı oldu. Daha önceki en yüksek vaka sayısı 1 Nisan’da 58 olarak saptanmıştı. Son açıklanan sayı ile birlikte toplam vakalar 2 bin 130’a yükselmiş oldu. Rum yetkililer, 21 yeni vakayla ilgili detayların bugün paylaşılacağını bildirdi. Daha önceki açıklamada, Limasol’da çok sayıda vaka tespit edildiği kaydedilmişti.

Kuzeyde bir yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta ise son 24 saatte sadece bir yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 706 olduğunu, bir pozitif vakaya rastlandığını ve 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakanın deniz yolu ile ülkemize geldiğini belirtti.