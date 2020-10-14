Yolda saçını okşamış

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da yaşayan Yusuf Özür isimli zanlı, evine bıraktığı U.T. (K-32) arkadaşını taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Zanlının 11 Ekim Pazar sabahı aracıyla eve bıraktığı U.T. isimli kadının saçlarını okşayıp, “Ne kadar güzelsin, saçların mis gibi tütüyor” dediği ileri sürüldü.

Özür’ün izinsiz olarak U.T.’nin evine girerek mülke tecavüz suçu işlediği de iddia edildi. Şikâyet üzerine tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis memuru Canberk Sağer, zanlının, 11 Ekim 2020 tarihinde, saat 01.30 sıralarında evine bıraktığı U.T. isimli arkadaşını arabada oldukları bir esnada



saçını defalarca okşayarak, “Ne kadar güzelsin, saçların mis gibi tütüyor” diyerek taciz ettiğini söyledi.Zanlının, şikâyetçiyi evine bıraktıktan sonra izinsiz olarak ikametgaha girerek mülke tecavüz suçunu işlediğini de aktaran Sağer, olayın 12 Ekim 2020 tarihinde polise intikal ettirildiğini ve Yusuf Özür’ün tutuklandığını ifade etti.Zanlının suçunu itiraf ettiğini aktaran Sağer, soruşturmanın tamamlandığını bildirerek, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Kefili kurtardı

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin, 50 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.