42 gramı 675 euro

Suna ERDEN

Narkotik ekipleri, Gönyeli’de yaşayan Serhat Ilıcan’ın uyuşturucu sattığına dair ihbar alıp harekete geçti. Polis, zanlının evinin yakınlarında pusuya yatıp beklemeye başladı. Zanlı evinin mutfağında olduğu esnada pantolonunun içerisine poşet sokarken görüldü. Elinde arama emri olan polis, eve ani baskın yapıp zanlıyı suçüstü yakaladı.

Zanlının pantolonunun içerisine sokmaya çalıştığı poşette 30 gram uyuşturucu bulan polis, evde yaptığı aramada ise uyuşturucu tartısı ve öğütücüsünün yanı sıra 10 gram daha hintkeneviri ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlı suçunu itiraf edip, Güney Kıbrıs’tan 675 Euro’ya 42 gram hintkeneviri aldığını söyledi.

Polis pusuya yattı

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, 12 Ekim 2020 tarihinde Serhat Ilıcan’ın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna ve satışını yaptığına dair ihbar aldıklarını söyledi. Polis, alınan ihbar üzerine pusu görevine başlandığını ifade etti.



Zanlının evinin mutfağındayken gözlemlendiğini kaydeden polis, elinde şeffaf poşet görüldüğünü ve pantolonunun içine sokmak isterken yakalandığını söyledi. Polis, poşetin içerisinde 30 gram ağırlığında hintkeneviri bulunduğunu belirtti.Polis, zanlının ikametgâhında yapılan aramada ise üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, uyuşturucu madde öğütücüsü, bir adet tam, 3 adet ucu kesik LSD ve üzerinde 10 gram hintkeneviri olduğuna inanılan kâğıt parçalarının bulunarak emare alındığını anlattı.Polis, zanlının 5 Ekim 2020 tarihinde Güney Kıbrıs’taki bir şahıs aracılığıyla 675 Euro karşılığında42 gram ağırlığında uyuşturucu maddeyi temin ettiğini söylediğini aktardı. Polis, aranan şahıslar, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.