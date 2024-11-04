Alamıyoruz

Serdar ŞENGÜL

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda fasulye 120, domates 80, salatalık 70 liradan tezgaha kondu. İncir 150, üzüm 120 liradan satılırken, vatandaşlar sebze-meyve fiyatlarının pahalılığından dert yandı ve “almakta zorlanıyoruz” dedi.

Pazar esnafı ise ürünleri en uygun fiyata satmaya çalıştıklarını ancak maliyetlerin giderek yükseldiğini belirtti.

Ne dediler…?

Kadir Ertürk

“Vatandaşlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu denetimsiz ortamda elimizden pek bir şey gelmiyor. En büyük kazancı partililere yakın olan toptancılar kazanıyor bir adaletsizlik var ve bizde çok az kar ederek kazanç elde etmeye çalışıyoruz.”

Hasan Yalınayak

“Esnafım ve işler ne iyi ne kötü diyebilirim. Öğrenciler ve yabancı işçilere indirim yapmaya çalışıyoruz gelen herkes pazarlık yapıyor ve geleni kırmıyoruz. Piyasa inşallah düzelir dileğimiz budur.”

Tarkan Deniz

“Her hafta buradan alışveriş yapan biriyim ama pahalılık aldı başını gidiyor. Yalnız yaşayan biri olduğum halde tek başıma zor geçiniyorum. Özel sektörün durumu belli. Piyasada nefes almak çok zor tüm sebzelerin fiyatı yükselmiş, bir brokoli 150 TL oldu zorlanıyoruz.”

Sevgül Kalın

“Her hafta fiyatlara zam geliyor bu gerçekten anormal bir durum. Aylık ortalama 9 bin TL sebze- meyve giderimiz var. Bu da asgari ücretin 3’te birine denk geliyor yaşam koşullarımız ağırlaşmış durumdadır.”

Sadık Üstüne

“Bazı sebzeler çok pahalı, denetim olmadan halk refahı düşünülemez bu yüzden yetkililer hem gıda kontrollerini hem de fiyat kontrollerini yapmak zorundadır.”

Pazarda bazı ürünlerin fiyatı şöyle:

Brokoli: 150 TL

Taze fasulye: 140

Biber: 100 TL

Domates: 80 TL

Salatalık: 70 TL

Patates: 70 TL

Kabak: 40 TL

İncir: 150 TL

Üzüm: 120 TL

Kivi: 80 TL

Erik: 80 TL