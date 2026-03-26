Alım gücü düştü

Ömer KADİROĞLU

Girne’deki Çarşamba Pazarını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Pahalılıktan yakınan vatandaşlar, bunun önüne geçilmesini isterken, alım gücünün azaldığına dikkat çekti. Vatandaşlar, Orta Doğu’daki savaşla ilgili endişelerini de dile getirdi.

Diyalog muhabirine konuşan Cumhurbaşkanı Erhürman, belediye pazarını ziyaret ederek halkın sorunlarını dinlediğini söyledi. Erhürman kendisine iletilen sorunları özetlerken “Hayat pahalılığı var ve alım gücünün düşmüş olması var” dedi. Erhürman’a bu ziyaretinde Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul eşlik etti.

Vatandaşlar ne dedi…?

Mustafa Öcal

“Yeşillik ve çilek aldım. Fiyatlar orta durumda. Yeşillikler çok fazla değil ama kuruyemiş, hurma ve benzeri şeyler çok pahalı. Fiyatı yüksek diye alamadığımız ürünler oluyor.”

Abdulhamit Kırca

“Pazar yerinde fiyatlar çok uçuk. Domates 120 TL ve bunun gibi ürünleri fiyatları yüksek olduğu için alamıyoruz. Bu durum aile bütçemizi olumsuz etkiliyor. Fiyatı yüksek diye alamadığımız veya almaktan vazgeçtiğimiz ürünler oluyor. Mesela kabak almak istedim ancak fiyatı yüksek diye alamadım. Yetkililerden fiyatlarla ilgili denetim ve iyileştirme bekliyoruz.”

Ali Er

“Domates, elma, maydanoz aldım. Domatesi 200 liraya aldım o biraz yüksek geldi bana. Diğer yandan çilek ve portakal da pahalı olduğu için alamadım. Eskiden çantaları doldururken şimdi fiyatı ucuz ve iyi olan meyve ve sebzeyi almaya çalışıyoruz.”

Yaşar Aksaç

“Pazar yerinden fiyatı uygun kesemize göre ne bulursak almaya geldik. Fiyatlar biraz yüksek. Pazara geldiğimiz zaman alamadığımız veya almaktan vazgeçtiğimiz ürünler oluyor. Biz Rum tarafına da gidiyoruz ve orada yeşilliklerde narh uygulanıyor ve en fazla 0.40 Cent’e satılıyor ve bu fiyat yaz kış değişmezken bizlerde herkes istediği fiyata satış yapıyor. Bu noktada yetkililerden bir denetim bekliyoruz.”

Ali Serdar

“Çarşamba Pazarından ihtiyaçlarımızı almaya geldik ancak önce asker gibi bir keşif yapacağız ve uygun fiyatlıları tespit edip ihtiyacımız olanı alacağız. Ayrelli 500 lira. Cebimize 4-5 bin lira para koyduk ve ne alabilirsek onu alacağız. Pazara geldiğimizde fiyatı yüksek diye almaktan vazgeçtiğimiz ürünler oluyor. Çilek 300 lira diye almaktan vazgeçtim. Eskiden bu pazara geldiğimiz zaman fiyat sormaz poşeti doldurur alır giderdik ancak şimdilerde her şeyi tadımlık alıyoruz. Allah’ın çağla bademi 250, yenidünya 400 liradan satılıyor. Asgari ücret alanlara, hele tek maaşla geçinenlere Allah yardım etsin.”

Asude Özgün

“Pazar yerinden meyve ve sebze ihtiyaçlarımızı almaya geldik ancak fiyatlar çok yüksek. Pazar yerinde fiyatı en yüksek ürün göstermek pek mümkün değil. Fiyatlar yüksek olsa da mecbur alıyoruz ancak meyvelerde pahalı olanları alamıyoruz. Ucuz ürünleri gezip bulmaya çalışıyoruz. Yetkililerden beklentimiz piyasayı sıkı bir denetimden geçirmeleridir çünkü asgari ücretin adı geçer geçmez hemen fiyatlar yükseliyor ve artışlı maaşı almadan cebimizden fazlası çıkıyor. Ayın sonunu getiremiyoruz.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Ayrelli: 500 TL

Yenidünya: 400 TL

Erik: 300 TL

Taze Fasulye: 300 TL

Çilek: 250 TL

Acı Biber: 250 TL

Çağla Badem: 250 TL

Armut: 200 TL

Enginar (Dört Adet): 200 TL

Kolokas: 180 TL

Kivi: 180 TL

Kapya Biber: 170 TL

Yeşil Biber: 150 TL

Kavun: 150 TL

Karpuz: 150 TL

Taze Bakla: 150 TL

Bezelye: 150 TL

Mantar: 150 TL

Nar: 150 TL

Ayva: 130 TL

Domates: 130 TL

Salatalık: 130 TL

Elma: 120 TL

Patlıcan: 120 TL

Kabak: 100 TL

Brokoli: 100 TL

Muz: 90 TL

Avakado: 80 TL

Çiçek Lahana: 80 TL

Pancar: 80 TL

Sarma Lahana: 70 TL

Havuç: 60 TL

Mandalina: 60 TL

Limon: 60 TL

Kereviz: 50 TL

Portakal: 40 TL

Maydanoz: 40 TL

Ispanak: 35 TL

Patates: 30 TL

Soğan: 30 TL

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2026, 10:00