Gitmek istemiyorum 

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam sürdüğü tespit edilerek tutuklanan 47 yaşındaki H.H.T. yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Hakkında ihraç işlemi başlatılan zanlı, KKTC’de kalabilmek için bir şans istedi. Zanlı hakkında 7 gün ek tutukluluk kararı verilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis memuru; 21 Mart tarihinde saat 23.30 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Şubesi’nde görevli ekipler tarafından gerçekleştirilen devriye esnasında zanlının şüpheli görülerek kontrol altına alındığını belirtti. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 11 Nisan 2024 tarihinden itibaren toplam 312 gündür KKTC’de izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini aktardı.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve aleyhinde soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlının 22 Mart tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde

İçişleri Bakanlığından ifade temin edildiğini, ayrıca ihraç yazısı yazıldığını ancak henüz cevap alınmadığını kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise “Cezaya düştüm biliyorum ama bir şans daha istiyorum” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

