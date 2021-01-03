Eski Dışişleri Bakanı, Halkın Partisi (HP) Milletvekili Kudret Özersay, hükümeti harçlara yaptığı artış nedeniyle eleştirdi.
Kudret Özersay, "Hükümet özel sektör çalışanlarına ve küçük esnafa karşı sorumluluklarını yerine getirmemek için salgından ötürü 'olağan dışı dönemi' gerekçe gösterirken, zam yapacağında her şey 'olağan' gibi davranamaz, davranmamalı" dedi.
Özersay yaptığı açıklamada, hükümetin pek çok kalemde alınan harç oranlarına yeni yıla girerken yüzde 11 civarında zam yaptığını hatırlattı.
Kudret Özersay, "Her yılın girişinde neredeyse her hükümet tarafından böyle bir 'fiyat ayarlaması' yapılıyor, doğru; Hükümette olduğumuz dönemde bizim de bu yönde aldığımız kararlar oldu, doğru; bu hükümet de değişen şartlara göre bir ayarlama yapmak durumundaydı, bu da doğru; ancak değişen şartlar sadece döviz artışı ve maliyenin gelir kaybı değildir. Bu dönemde özellikle belirli bazı sektörlerde zam sadece alım gücünü azaltan ve maaş erimesine neden olan bir şey değil, belirli sektörlere tam anlamıyla öldürücü darbe anlamına geliyor." dedi.
Ekonomi Bakanı'nın “asgari ücreti artıramıyoruz, onun için piyasayı ucuzlatacağız” şeklinde açıklaması olduğuna işaret eden Özersay, "Sanki ülke ekonomisini ve sektörleri salgın vurmamış ve herşey normalmiş gibi, hükümetin ilk icraatının zam olması vahimdir. En azından bazı harçlarda bu zam daha düşük düzeyde tutulmalıydı. piyasada fiyatları ucuzlatma konusunda hükümet popülizm yapmayıp samimi davranacaksa devletin aldığı harçlarda, fonlarda yeniden bir değerlendirme yaparak başlaması esas olmalıdır" ifadelerini kullandı.
Özersay, "Bu özensiz ve vurdum duymaz tavır hem ekonomiye hem de vatandaşın alım gücüne darbe üstüne darbe vurur, olan da vatandaşa olur" dedi.
Alım gücüne darbe vurdu
Özersay, harçlara yüzde 11 oranında zam yapılmasını eleştirirken “geçmişte de yapılırdı ama olağanüstü dönemden geçilmiyordu” dedi
Eski Dışişleri Bakanı, Halkın Partisi (HP) Milletvekili Kudret Özersay, hükümeti harçlara yaptığı artış nedeniyle eleştirdi.
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YORUMLAR
Bir zamanlarin hopy yoppy cocugu Serdar Denktas bunun abiside boyleymis
Bu serdar bankanin icini bosaltmisti Kudret Ozersayda benim gotum kelmi deyip
bi de o pompaladi hortumladi (Mine Boyaci Eski kocasi) millete devlete gecirdiler sonuc mu?Alisti bunlar alistirdi milleti bunlar
Devletin icinde serefsiz satilmis vatan hainleri bu serefsiz o. cocuklari hirsizlari berat ettirdi.
Bunlar alismis calmaya talana hortuma kadin kiz cocuk peskes cekmeye.Dur diyen ne yapiyosun diye namuslu adami da ortadan kaldirdilar.
Vatan haini de serefsiz de cok devlette calisan.
Nasil olsa,
biz Serdar Denktas -Muge -Mine Boyaci -Kudret Ozersay olarak kesemize kaliyor talanlar- fonlamalar- calmalar
havada ucusan kocanlar- istasyon arazileri-dandik tiriskadan bi universite (Bolumleri talan hirsizlik hortumlama fonlama pezevenklik)
Kisaca bu Denktas-Boyaci-Ozersay ailesine-yardim yataklik eden Eminyet gucleri,
Adalet bakanligi Savcilar-Hakimler-Istikbarat-Emniyet gorevlileri artik biliyolar ki
yardim ederlerse bu ailelere serfsiz haysiyetsiz onursuz pez…k , vatan millet haini olacaklarini.
Serdar Denktas senin baban bu ulkede calisti karsiligini da tiskirincaya kadar bol bol
aldi ve size de peskesi zaten cekti.(Imam osurursa cemaat de Sicarmis)
Bu da sen ve ailen Kisilere, Millete, Devlete Askere, Emniyete,istikbarata gecirme-duzme-hayatlariyla oynama hakki vermiyor.
krallik yok burda
serdar muge uctas uckagittas
1992-93 yaptigin serefsizligin hesabi acik bende kapanmadi.
1993-94 hesap acik kapanmadi.
2000-2003 hesap acik kapanmadi.
Caldiklarini talan ettiklerini fonladiklarini faiziyle iade edicen Serdar Denktas mis efendiy mis. Mugeee-Mineee-Kudreeettt
simdi uyanik ya hopi yopi serdar denktas, kudret ozersaya sinyal veriyor millet keriz bi bu uyanik it telefonla mesaj atsana arasana
Başsavcı Sarper Altıncık,i ( bide kullaniyo savcinin haberi bile yoktur kim bilir serdas denktas uckagitdas dalavereci serefsiz boyun)
dokunulmazlığı kaldırılsa da istifası reddedilen, eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün yargılanmasına adaya geldiği gün başlanacağını açıkladı.
"Geldiği gün, yargılama başlar…” serdar denktas sinyalleri bu ahlaksiz hep gazeteler uzerinden sinyal verir telefonlari dinleniyormus