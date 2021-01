Alım gücüne darbe vurdu

Eski Dışişleri Bakanı, Halkın Partisi (HP) Milletvekili Kudret Özersay, hükümeti harçlara yaptığı artış nedeniyle eleştirdi.

Kudret Özersay, "Hükümet özel sektör çalışanlarına ve küçük esnafa karşı sorumluluklarını yerine getirmemek için salgından ötürü 'olağan dışı dönemi' gerekçe gösterirken, zam yapacağında her şey 'olağan' gibi davranamaz, davranmamalı" dedi.

Özersay yaptığı açıklamada, hükümetin pek çok kalemde alınan harç oranlarına yeni yıla girerken yüzde 11 civarında zam yaptığını hatırlattı.

Kudret Özersay, "Her yılın girişinde neredeyse her hükümet tarafından böyle bir 'fiyat ayarlaması' yapılıyor, doğru; Hükümette olduğumuz dönemde bizim de bu yönde aldığımız kararlar oldu, doğru; bu hükümet de değişen şartlara göre bir ayarlama yapmak durumundaydı, bu da doğru; ancak değişen şartlar sadece döviz artışı ve maliyenin gelir kaybı değildir. Bu dönemde özellikle belirli bazı sektörlerde zam sadece alım gücünü azaltan ve maaş erimesine neden olan bir şey değil, belirli sektörlere tam anlamıyla öldürücü darbe anlamına geliyor." dedi.

Ekonomi Bakanı'nın “asgari ücreti artıramıyoruz, onun için piyasayı ucuzlatacağız” şeklinde açıklaması olduğuna işaret eden Özersay, "Sanki ülke ekonomisini ve sektörleri salgın vurmamış ve herşey normalmiş gibi, hükümetin ilk icraatının zam olması vahimdir. En azından bazı harçlarda bu zam daha düşük düzeyde tutulmalıydı. piyasada fiyatları ucuzlatma konusunda hükümet popülizm yapmayıp samimi davranacaksa devletin aldığı harçlarda, fonlarda yeniden bir değerlendirme yaparak başlaması esas olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Özersay, "Bu özensiz ve vurdum duymaz tavır hem ekonomiye hem de vatandaşın alım gücüne darbe üstüne darbe vurur, olan da vatandaşa olur" dedi.