‘Dünyayı takip etmeli’

Ömer KADİROĞLU

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Kıbrıs’ın güneyinde aşı kampanyası tüm hızıyla devam ederken, kuzeydeki aşı kampanyasının ne zaman başlayacağı henüz netleşmedi.

Diyalog’un görüşlerine başvurduğu vatandaşlar, Koronavirüs’e karşı korunabilmek için aşılanmanın önemine dikkat çekerek, yetkililerin ayrıntılı açıklama yapmasını istedi.

Ne dediler…?

Vakkas Ahmed

“Corona Virüs salgınına karşı yapılan aşılama işlemleri kesinlikle gereklidir ancak aşıların yan etkisi olduğu ile ilgili çıkan haberler bizlerde endişeye neden oluyor. Evet, salgınla mücadele için aşı olmak gerekiyor ancak önce aşının bir yan etkisinin olup olmadığından emin olmak ondan sonra da Corona Virüs aşısını olmak istiyorum. Dünyada uygulamaya başlansa da endişelerimiz devam ediyor o yüzden önce aşıdan emin olmak istiyoruz.”

Özer Yalçın

“Dünyayı kasıp kavuran salgınla mücadelenin çözümü olan aşı dünyada uygulanmaya başladı ve bu uygulamaya sıcak bakıyoruz. Aşı olmasa halimizin ne olacağını düşünmek bile korkutucu. İnsanlık bu salgının bedelini çok ağır ödüyor. Aşılar KKTC’ye geldiği zaman aşı olacağım. İnsanlar aşıya karşı ürkek ve korkak davranıyor. Aşı ile ilgili ortaya atılan iddialar nedeniyle bir paniğe neden olsa da eğer aşının yaratacağı olumsuzluklar geçici olursa buna katlanmak zorundayız. Bu olayın ekonomik, sosyal ve can kaybı açısından büyük yıkımları var ve bu yıkımın önlenmesi için aşılar KKTC’ye geldiği zaman aşı olacağım. Bu ben değil biz şeklinde düşünülüp kitlesel bir sorumluluk olduğunu görmek ve herkesin aşı olması gerektiğini söylemek istiyorum.”

Nilüfer Boğaçhan

“Corona Virüse karşı dünyada başlatılan ve ülkemizde de uygulanacak aşı uygulaması toplum sağlığı için önemlidir. Aşının etkisi gerçekten bu salgını bitirecekse kesinlikle iyi olduğunu söylemek istiyorum. Aşılar ülkemize geldiği zaman kendim aşı olur muyum bilemiyorum. Şu an için aşıya pek güvenim yoktur. Aşılanan ülkelerde aşının etkili olup olmayacağını haberlerde takip ediyorum. Eğer etkili olduğunu görürsem kendim de aşı olurum. Aşı il ilgili çıkan yan etkisi olduğu ile ilgili haberler bizleri tedirgin ediyor.”

Rahib Hidayetoğlu

“Corona Virüs aşılaması kesinlikle insanların sağlığı için gereklidir. İnşallah olumlu bir sonuç verir de bu salgından dünya kurtulur. Aşılar KKTC’ye geldiği zaman ben de aşı olacağım. Sağlığımı korumak için aşı olacağım. Aşı ile ilgili yan etkileri vardır veya bir etkisi yoktur diye çıkan haberler bizi az da olsa tedirgin ediyor ancak aşının yüzde 90 sonuç verdiğini de haberlerden izleyerek aşıya güvenmeye başlıyoruz.”

İbrahim Emindayı

“Corona virüs aşılamasına ben olumlu bakıyorum. Bütün dünya kullanmaya başladığına göre bir faydası olduğunu düşünüyorum. Aşıya karşı herhangi bir endişem yok bu nedenle de KKTC’ye aşılar geldiğinde ben de gidip yaptıracağım. Aşı ile ilgili çıkan yan etkisi olduğu haberleri bende bir tedirginliğe neden olmuyor.”

Fatoş Sadrazam

“Yaşadığımız salgınla ilgili aşılama çalışması gereklidir tabi ki ancak aşı ile ilgili çıkan yan etkileri olduğu ile ilgili haberler ve söylemler bizleri tedirgin ediyor. Hastalıktan korunacağız diye başımıza başka işler gelmesinden korkuyoruz. Aşılar KKTC’ye geldiği zaman önce aşının etkilerini görüp sonra kendim aşı olacağım.”

Gülseren Özant

“Corona Virüs aşılaması bence gereklidir ve herkesin aşılanması gerektiğini düşünüyorum. Şu an için bu salgından korunmanın başka yolu yok. KKTC’ye aşılar geldiği zaman ilk aşı yaptıracak olanlar arasında olurum çünkü korunmak istiyorum ölmek istemiyorum. Aşının yan etkisi olduğuna dair çıkan haberler beni tedirgin etmiyor. Aşı ile ilgili gerekli testlerin yapıldığını bu kadar insanın riske atılacağını düşünmediğim için aşı olacağım.”

Serhat Erkanat

“Corona Virüs salgınına karşı yapılan aşılama gereklidir ancak yan etkileri olduğu haberleri bizleri korkutuyor. Yani hem bu salgının bitmesini istiyoruz hem de aşı bizi tedirgin ediyor. KKTC’ye aşıların gelmesi ve aşılanma başladığı zaman ilk sıralarda değil ortalarda olmak ve önce aşının etkisini görmek istiyorum. Eğer bir olumsuzluk olmazsa ben de aşı olurum.”

Ali Temel

“Corona virüs salgınına karşı aşılama başlatılmasına olumlu bakıyorum ve aşı uygunsa ben de aşı olacağım. Aşı ile ilgili çıkan olumsuz haberler beni tedirgin etmiyor. Sağlığım için KKTC’ye aşılar geldiğinde ilk aşı olanlar arasında olmak istiyorum. Herkese de bu aşıyı olması ve hem kendi hem de toplum sağlığını korunmasını sağlaması gerekiyor ”

Zehra Türkseven

“Corona Virüs aşılamasına karşı düşüncem olumludur. Aşıların KKTC’ye gelmesi halinde ben de aşı olacağım. Nasıl ki grip aşısını her yıl yapıyoruz bunu da yapacağız. Aşı ile ilgili çıkan yan etkileri vardır veya etkisi yoktur haberleri beni etkilemediği için aşı olacağım. Herkese özellikle 60 yaş üstü olan kişilere sağlığımız için bu aşıyı olmayı tavsiye ediyorum.”