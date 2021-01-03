Ölçülmeyen yer kalmadı

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK), KKTC genelinde elektromanyetik (EM) alan şiddeti ölçümleri yaparak KKTC Elektromanyetik Yoğunluk Haritalarını hazırladı.
Ölçümlerde, elektromanyetik alan şiddeti bakımından, standartlarda belirlenen limit değerlerine göre herhangi bir limit aşımı tespit edilmedi.
KKTC Elektromanyetik Yoğunluk Haritaları Raporunu hazırlayan BTHK’dan alınan bilgilere göre, ülkedeki altı yerleşim merkezinde, mahallelerde, köylerde ve ayrıca iki emisyon noktasında (Selvilitepe ve Kantara) yapılan ölçümler de dahil olmak üzere toplamda 373 bin 907 adet veri alınarak EM alan ölçümleri yapıldı.
2020 yılı EM alan şiddeti ölçümlerinde, yerleşim yerleri, yani yaşam alanı olan yerler dikkate alındı ve ülkede gidilmeyen yerleşim yeri kalmayacak şekilde ölçümler gerçekleştirildi. Ülkede EM alan şiddeti değeri bakımından ölçülmeyen yerleşim yeri, mahalle veya köy kalmadı.
EM yoğunluk haritaları, BTHK çalışmalarıyla, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, Lefke ve İskele ilçeleri ile Kantara ve Selvilitepe emisyon noktalarında Temmuz 2020 - Kasım 2020 tarihleri arasında ölçümler yapılarak hazırlandı. Ayrıca yapılan ölçümlerde, ilçe/kaza sınırları içerisindeki tüm köy ve yerleşim yerlerinde de veriler toplandı.
Yapılan ölçümlerde, bütün yerleşim yerlerinde elektromanyetik alan kaynağı olan baz istasyonlarının yakınından ve insanların yoğun olduğu okul, hastane, üniversite gibi yerlerin çevrelerinde özellikle veri toplanmasına dikkat edildi.
Sınır değerlerin belirlenmesi
BTHK tarafından gerçekleştirilen elektrik alan şiddeti ölçüm sonuçları, uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen ve Kurumca da kabul edilen sınır değerlerine göre değerlendirildi.
Elektromanyetik alan maruziyetinde sınır değerleri belirlenmesi konusunda Dünya ve Avrupa ülkelerinin referans olarak aldığı kurumların başında Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Koruma Komisyonu (ICNIRP- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) geliyor.
ICNIRP, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından resmen tanınan, bağımsız bilim insanlarından oluşan bir araştırma kuruluşudur ve ICNIRP tarafından GSM 900 bandında tek bir cihaz için limit değer 10,23 V/m, ortam için ise limit değer 41.25 V/m olarak belirlenmiştir.
Belirlenen değerler
Yaşam alanı olmayan Kantara ve Selvilitepe emisyon noktalarında Radyo ve TV frekans bandı için ortamın limit değeri 61 V/m olarak belirlenirken; ölçülen 11.21 V/m (Kantara) ve 30.23 V/m (Selvilitepe) elektrik alan şiddeti değerleri, limit değerin altında kaldı.
EM yoğunluk haritası ölçüm çalışmasında, yaşam alanı olan yerde, tespit edilen en yüksek elektrik alan şiddeti değeri 2.95 V/m oldu. Girne’de tespit edilen bu değer de, GSM 900 frekans bandı için cihaz başına belirlenen 10,23 V/m limit değerinin altında oldu.
KKTC’deki tüm yerleşim yerlerinde alınan ölçüm sonuçlarına göre, EM alan şiddeti bakımından standartlarda belirlenen limit değerlerine göre herhangi bir limit aşımı tespit edilmedi.
İlköğretim okulları EM alan ölçümleri
İlköğretim okulları EM alan ölçümleri de, 135 adet okullun bulunduğu mahallerde, bahçe sınırları dikkate alınarak yapıldı.
ICNIRP tarafından GSM 900 bandında tek bir cihaz için limit değer 10,23 V/m, ortam için ise limit değer 41.25 V/m olarak belirlenmişken; Telsiz Tüzüğü’nde, ilköğretim okullarının ortam limit değeri için ise 3 V/m belirlendi.
Ölçülen en yüksek 2.52 V/m elektrik alan şiddeti değeri limit değerlerinin altında kaldı. KKTC’deki tüm ilköğretim okullarında alınan ölçüm sonuçlarına göre, EM alan şiddeti bakımından standartlarda belirlenen limit değerlerine göre herhangi bir limit aşımı tespit edilmedi.
Bir zamanlarin hopy yoppy cocugu Serdar Denktas bunun abiside boyleymis Bu serdar bankanin icini bosaltmisti Kudret Ozersayda benim gotum kelmi deyip bi de o pompaladi hortumladi (Mine Boyaci Eski kocasi) millete devlete gecirdiler sonuc mu?Alisti bunlar alistirdi milleti bunlar Devletin icinde serefsiz satilmis vatan hainleri bu serefsiz o. cocuklari hirsizlari berat ettirdi. Bunlar alismis calmaya talana hortuma kadin kiz cocuk peskes cekmeye.Dur diyen ne yapiyosun diye namuslu adami da ortadan kaldirdilar. Vatan haini de serefsiz de cok devlette calisan. Nasil olsa, biz Serdar Denktas -Muge -Mine Boyaci -Kudret Ozersay olarak kesemize kaliyor talanlar- fonlamalar- calmalar havada ucusan kocanlar- istasyon arazileri-dandik tiriskadan bi universite (Bolumleri talan hirsizlik hortumlama fonlama pezevenklik) Kisaca bu Denktas-Boyaci-Ozersay ailesine-yardim yataklik eden Eminyet gucleri, Adalet bakanligi Savcilar-Hakimler-Istikbarat-Emniyet gorevlileri artik biliyolar ki yardim ederlerse bu ailelere serfsiz haysiyetsiz onursuz pez…k , vatan millet haini olacaklarini. Serdar Denktas senin baban bu ulkede calisti karsiligini da tiskirincaya kadar bol bol aldi ve size de peskesi zaten cekti.(Imam osurursa cemaat de Sicarmis) Bu da sen ve ailen Kisilere, Millete, Devlete Askere, Emniyete,istikbarata gecirme-duzme-hayatlariyla oynama hakki vermiyor. krallik yok burda serdar muge uctas uckagittas 1992-93 yaptigin serefsizligin hesabi acik bende kapanmadi. 1993-94 hesap acik kapanmadi. 2000-2003 hesap acik kapanmadi. Caldiklarini talan ettiklerini fonladiklarini faiziyle iade edicen Serdar Denktas mis efendiy mis. Mugeee-Mineee-Kudreeettt simdi uyanik ya hopi yopi serdar denktas, kudret ozersaya sinyal veriyor millet keriz bi bu uyanik it telefonla mesaj atsana arasana Başsavcı Sarper Altıncık,i ( bide kullaniyo savcinin haberi bile yoktur kim bilir serdas denktas uckagitdas dalavereci serefsiz boyun) dokunulmazlığı kaldırılsa da istifası reddedilen, eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün yargılanmasına adaya geldiği gün başlanacağını açıkladı. "Geldiği gün, yargılama başlar…” serdar denktas sinyalleri bu ahlaksiz hep gazeteler uzerinden sinyal verir telefonlari dinleniyormus