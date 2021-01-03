İlk vaka 9 Mart’ta

Güney Kıbrıs’ta 2020’de Coronavirüsü salgını genel olarak dört aşamaya bölünebilir. Birincisi Mart’ta Kıbrıs’a ‘ithali’, ikincisi yayılması ve genel kapanma, nispeten ‘temiz’ bir Yaz gelmesi için Mayıs sonunda virüsten hemen hemen toplamda kurtulma, dört ve en kötüsü benzeri görülmemiş sayıda ölüm ve vakaya yol açarak Sonbaharda yeniden ortaya çıkması.

İlk iki vaka

Güney Kıbrıs’ta Covid-19 salgını ilk olarak 9 Mart 2020’de ortaya çıktı. O gün Sağlık Bakanı Konstantinos Yuannu, ikisi de Kıbrıslı iki vakanın, biri Milano’dan dönen 25 yaşında bir kişi ile İngiltere’den adaya dönen, semptom göstermeyen 64 yaşında bir doktorda görüldüğünü duyurdu. Takiplerde başka olumlu vaka tespit edilmedi ve Lefkoşa Genel Hastanesi 48 saat kapatıldı.



İlk kısıtlamalar

11 Mart’ta 4 yeni vaka daha tespit edildi. Sağlık Bakanı ilk emirnamesini yayımlayarak tiyatro, sinema, restoran, kafeterya, bar, dondurma satan yerler ve etkinliklerin yapıldığı salonlarda, 31 Mart’a kadar 75 kişiden fazla toplanmayı yasakladı. Bu arada tıp personeli arasında vakalar arttı.



13 Mart’ta Rum lideri Nikos Anastasiadis, televizyonda bir konuşma yaparak halka, adaya giriş noktalarında ve geçiş noktalarında alınan daha fazla tedbirleri açıkladı, okulların kapatıldığını bildirdi.



14 Mart’ta, uçuş yasakları başladı ve 16 Mart’tan 30 Nisan’a kadar ülkeye sadece Coronavirüsü test belgesi olanlar girebildi. Larnaka ve Baf havaalanlarına gelen yolcular iki hafta karantinada tutuldu.



Sağlık Bakanlığı yurt dışına tüm seyahatler için seyahat uyarısı yayımladı.



Kıbrıs Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, 10 Nisan’a kadar kiliseye gidilmemesi çağrısı yaptı.



21 Mart’ta Bayındırlık, Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı, uçuşların iki haftalığına yasaklandığını duyuran bir emirname yayımladı.



İlk ölüm ve genel kapanma



21 Mart’ta, Baf Genel Hastanesi’nde yatan ilk Coronavirüsü hastasının öldüğü açıklandı. Hastanın ciddi sağlık sorunları vardı.



Pandemiden dolayı yurt dışında kalmış Kıbrıslılara oteller açıldı.



23 Mart’ta Rum lideri Anastasiadis, 24 Mart-13 Nisan arasında uygulanacak genel kapanmayı duyurdu.



26 Mart’ta, Bakanlar Kurulu, korunma tedbirlerini ihlal edenlere 150 Avro ceza kesilmesini öngören bir yasa tasarısını kabul etti.



27 Mart’ta Kıbrıs Cumhuriyeti, İsrail’e bir miktar Chloroquine, İsrail de Kıbrıs’a 50 solunum cihazı gönderdi.



30 Mart’ta Sağlık Bakanı, kapanma sırasında faaliyetlerle ilgili daha katı kısıtlamalar açıkladı, cezanın 300 Avro’ya yükseldiğini ve 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı konduğunu duyurdu.



31 Mart’ta salgınla mücadele için gerekli donanım Çin’den geldi.



Referans Hastanesi’ndeki mücadele

31 Mart’ta takviye doktor ve hemşirelerle Mağusa Referans Hastanesi açıldı.



2 Nisan’da Rum Ulaştırma Bakanı uçuş yasaklarını iki hafta daha uzatırken Sağlık Bakanlığı Tersefanu’daki bir rehabilitasyon merkezinden hafif ve hiç semptom göstermeyen Covid-19 hastalarını almak için hizmet satın aldı, ayrıca vakalarda artış gösteren Aradippou ve Baf’ta testleri artırdı.



4 Nisan’da devlet hastanelerinde kullanılmak üzere Çin’den tıbbi donanım ve diğer tüketim maddeleri alındı.



7 Nisan’da toplam 14 ölüm ve 493 vaka rapor edildi.



8 Nisan’da Anastasiadis tedbirlerin 30 Nisan’a kadar uzatıldığını açıkladı.



10 Nisan’da, kamu ve özelde sektörde çalışanlara ilk hedefli testlerin, genel olarak da rastgele testler yapılacağı açıklandı.



24 Nisan’da uçuş yasakları 17 Mayıs’a kadar uzatıldı.



28 Nisan’da toplam 20 ölüm ve 836 vaka tespit edildi.



Kısıtlamaların ilk hafifletilmesi



4 Mayıs’ta Kıbrıs’ın kısıtlamaların azaltılmasına ilişkin ilk aşamaya girdi.



5 Mayıs’a kadar 21 ölüm ve 878 vaka tespit edildi. 12 Mayıs’ta 23 ölüm ve 904 vaka kaydedildi.



18 Mayıs’ta Kıbrıs’ta sadece bir vaka olduğu duyuruldu.



19 Mayıs’ta Bakanlar Kurulu kısıtlamaları azaltmanın ikinci aşamasının uygulanmasına karar verdi.



21 Mayıs’ta okullar yeniden açıldı. O güne kadar 24 ölüm 923 vaka kaydedildi.



Bu arada uçuş yasakları 28 Mayıs’a kadar uzatıldı.



22 Mayıs’ta Bakanlar Kurulu iki grup ülke için 9 Haziran’dan başlamak üzere uçuş yasağını kaldırma ve 1 Haziran’dan itibaren otelleri açma kararı aldı.



Yavaşlama dönemi



27 Mayıs’ta vaka tespit edilmesi. Yaz aylarında vakalar sıfır ya da çok az oldu.



5 Haziran’da Kıbrıs, kısıtlamaların kaldırılmasının üçüncü aşamasına girdi.



7 Haziran’da Sağlık Bakanlığı ibadet yerlerinde ihtiyati tedbirlerin uygulanacağını açıkladı.



9 Haziran’da, havaalanları yeni kurallarla açıldı.



14 Eylül’de 107.000 öğrenci benzersiz koşullarda okullarına geri döndü.



2 Ekim’de Sağlık Bakanlığı futbolcular arasında vaka bulunmasının ardından ek tedbirler yayımladı.

Acil tedbirler, yeniden canlanma ve aşılar



12 Ekim’de Sağlık Bakanlığı, Limasol ve Lefkoşa’da Covid-19 vakalarının artması üzerine ek acil tedbirler uygulanmasına karar verdi.



22 Ekim’de Bakanlar Kurulu, vakaların hızla yükselmesi üzere tedbirleri artırdı, Limasol ve Baf’ta kısmi kapanma uyguladı.



11 Kasım’da hızlı test uygulamasına başlandı.



30 Kasım’da Bakanlar Kurulu, ada genelinde 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmasını, restoran ve kafelerin kapanış saatinin 19.00 olmasını öngören kararlar aldı.



19 Aralık’ta, Pfizer/BioNTech aşılarının konacağı iki özel buzdolabı alındı.



26 Aralık’ta ilk Pfizer-BioNTech aşıları alındı.



27 Aralık’ta ilk aşılama bakım evlerinde ve Referans Hastanesi’nde başladı.



Rum lideri Anastasiadis 28 Aralık’ta, Başpiskopos II. Hrisostomos ise 29 Aralık’ta aşılandı.



28 Aralık’ta yazılı bir açıklama yapan Sağlık Bakanı, hasta sayısının çok yükselmesine bağlı olarak sağlık sisteminin büyük baskı altında olduğunu duyurdu. O gün rekor sayıda, 751 vaka tespit edildiği açıklandı.



29 Aralık’ta Sağlık Bakanlığı bir emirnameyle, yeni yıl gecesi hariç 10 Ocak 2021’e kadar sürekli yaşayanlar hariç evlere ziyaret yasağı getirdi. O gece de sadece 10 kişiden oluşacak iki ailenin bir araya gelmesine izin verildi. Bundan başka kamu sektörüne evden çalışma kuralı getirildi ve özel sektörün de aynı şekilde hareket etmesi tavsiye edildi. Aynı gün 907 olumlu vakayla yeni bir rekor kaydedildi.



Güney Kıbrıs’ta 29 Aralık’a kadar Coronavirüs’ten toplam 117 kişi hayatını kaybetti; vaka sayısı rekor şekilde 21.315’e ulaştı.