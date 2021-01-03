Hayati tehlikesi yok

Onur ULAĞ

Boğazköy ile Ağırdağ arasındaki yolda meydana gelen trafik kazasında Burcu Güneşer yönetimindeki MG 110 plakalı salon araç 47 yaşındaki Durdana Rebbenagulyyeva isimli yayaya çarptı. Kazanın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Durdana Rebbenagulyyeva'nın müşahede altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Elde edilen bilgilere göre dün saat 21.00 sıralarında yönetimindeki MG 110 plakalı araçla Boğazköy’den Ağırdağ’a doğru seyreden Burcu Güneşer (K-47), yolun sağında yaya olarak duran Durdana Rebbenagulyyeva'ya (K-47) çarptı. Kaza sonucu yaralanan Rebbenagulyyeva olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.