Cennetten bir köşe Karmi

Ayşen ATABEY
Karmi, yani Karaman; Kıbrıs’ın İngiltere sömürgesi olduğu 1870'li yıllarda İngiliz aristokrat kesimin keşfettiği ve yerleştiği bir köydür.
Beşparmak Dağları'nın eteğinde, yemyeşil ormanın içinde bulunan bu bölgeye yerleşmeye başlayan İngilizler, Akdeniz mimarisine uygun köşk ve villalar inşa etmişlerdir. 1870'lerden itibaren bu bölgede yaşamaya başlayan İngilizlere 1900'lü yıllarda Avrupa ve Amerika'dan gelen yabancılar da eklenmiştir. Ancak Kıbrıs'ta baş gösteren iç karışıklıklar ve savaş dönemi ile birçok kişi evlerini terk edip adadan ayrılmıştır.
Savaşın sona ermesi ile kurulan yeni KKTC hükümeti yabancıları tekrar bu bölgeye toplamış ve evlerin onarılması koşulu ile burada yaşamalarına izin vermiştir.
Girne'nin batısında bir dağ yamacına kurulmuş, eşsiz bir manzaraya sahip köye yerleşen sakinler orijinaline sadık kalarak restore ettikleri 150 haneli bir Akdeniz ütopyası yaratmışlardır. Girne'ye 8 km uzaklıkta olan köyde birçoğu İngiliz olmakla birlikte Almanlar, Fransızlar, İtalyanlar, Hollandalılar, İsviçreliler, Amerika ve Kanadalılardan oluşan yabancılar atalarından kalan bohem hayatın izini sürmektedirler.
Daracık yolları ve rengarenk çiçekleri var
Karmi daracık yürüyüş yolu ve değişik sokak isimleriyle, bahçelerdeki rengarenk çiçekleriyle, tertemiz dağ ve deniz havasıyla adanın cennetten bir köşesi adeta.
Karmi'ye, Girne yolunda göreceğiniz Karaman tabelasından saparak ulaşabilirsiniz. Yokuş yukarı ve dar bir yoldan yaklaşık 8 km ilerledikten sonra köyün merkezine varılıyor. Köyün merkezinde bulunan Virgin Mary (Bakire Meryem) Kilisesi'nin olduğu yere aracınızı park edebilir ve kilisenin hemen sağından köyü gezmeye başlayabilirsiniz.
Sokaklarda gezinmeye devam ederken evlerin giriş kapılarına dikkat edin. Bütün dış kapılarda evlerin isimleri ve yapılış tarihleri yer alıyor. Ayrıca kapılar birbirinden güzel ve otantik bir tarza sahip. Buradaki evler satın alınamıyor. Hükümet bu evlerin satılmasına izin vermiyor çünkü evler vakıflara aittir. Hükümete ait olmayan hiçbir yapı satılamıyor. Evler, sadece uzun süreliğine kiralanabiliyor ve zaten çoğu da tatil amaçlı kullanılmakta.
Kültürlü bir yaşam var
Köyde yaklaşık 6 ay boyunca yaptığım anket sonuçlarına göre; burada yaşayan halkın 55-75 yaş aralığında olduğunu saptadım. Ev sahiplerinin çoğu 15 yıldan fazladır bu evleri kullanmakta. Yaşayan halkın farklı ülkelerden geldiğini ve bundan dolayı da köyde çok kültürlü bir yaşam olduğu gözlemlenmektedir.
Genelinin İngiltere’den geldiği köy halkının arasında İskoçya’dan, Almanya’dan, Amerika’dan ve Finlandiya’dan gelip buraya yerleşmiş olan az bir kesim de bulunmaktadır. Evlerde Türk yapısı gibi kalabalık aileler yaşamamaktadır. Genelde 2 kişilik aileler gözlemlenmektedir. Evli karı – kocaların emekliliklerini geçirmek amacıyla buraya yerleştikleri gözlemlenmektedir. Dinleri Hristiyan’dır.
Fotoğraflar: Çiçek Özçelik ÖZHAMİT
Bir zamanlarin hopy yoppy cocugu Serdar Denktas bunun abiside boyleymis Bu serdar bankanin icini bosaltmisti Kudret Ozersayda benim gotum kelmi deyip bi de o pompaladi hortumladi (Mine Boyaci Eski kocasi) millete devlete gecirdiler sonuc mu?Alisti bunlar alistirdi milleti bunlar Devletin icinde serefsiz satilmis vatan hainleri bu serefsiz o. cocuklari hirsizlari berat ettirdi. Bunlar alismis calmaya talana hortuma kadin kiz cocuk peskes cekmeye.Dur diyen ne yapiyosun diye namuslu adami da ortadan kaldirdilar. Vatan haini de serefsiz de cok devlette calisan. Nasil olsa, biz Serdar Denktas -Muge -Mine Boyaci -Kudret Ozersay olarak kesemize kaliyor talanlar- fonlamalar- calmalar havada ucusan kocanlar- istasyon arazileri-dandik tiriskadan bi universite (Bolumleri talan hirsizlik hortumlama fonlama pezevenklik) Kisaca bu Denktas-Boyaci-Ozersay ailesine-yardim yataklik eden Eminyet gucleri, Adalet bakanligi Savcilar-Hakimler-Istikbarat-Emniyet gorevlileri artik biliyolar ki yardim ederlerse bu ailelere serfsiz haysiyetsiz onursuz pez…k , vatan millet haini olacaklarini. Serdar Denktas senin baban bu ulkede calisti karsiligini da tiskirincaya kadar bol bol aldi ve size de peskesi zaten cekti.(Imam osurursa cemaat de Sicarmis) Bu da sen ve ailen Kisilere, Millete, Devlete Askere, Emniyete,istikbarata gecirme-duzme-hayatlariyla oynama hakki vermiyor. krallik yok burda serdar muge uctas uckagittas 1992-93 yaptigin serefsizligin hesabi acik bende kapanmadi. 1993-94 hesap acik kapanmadi. 2000-2003 hesap acik kapanmadi. Caldiklarini talan ettiklerini fonladiklarini faiziyle iade edicen Serdar Denktas mis efendiy mis. Mugeee-Mineee-Kudreeettt simdi uyanik ya hopi yopi serdar denktas, kudret ozersaya sinyal veriyor millet keriz bi bu uyanik it telefonla mesaj atsana arasana Başsavcı Sarper Altıncık,i ( bide kullaniyo savcinin haberi bile yoktur kim bilir serdas denktas uckagitdas dalavereci serefsiz boyun) dokunulmazlığı kaldırılsa da istifası reddedilen, eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün yargılanmasına adaya geldiği gün başlanacağını açıkladı. "Geldiği gün, yargılama başlar…” serdar denktas sinyalleri bu ahlaksiz hep gazeteler uzerinden sinyal verir telefonlari dinleniyormus