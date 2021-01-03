Benzeri görülmemiş bir şiddet

Suna ERDEN

Lefkoşa’da önceki gün eski eşinin evine giden, eski sabıkalı İbrahim Koska, uyumakta olan kadının, saçını kesti. Eski eşinin durumu fark ederek uyanması üzerine, yorganla genç kadının üzerini kapatan Koska, elleri ile defalarca vurarak ciddi şekilde darp etti.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz, huzurda bulunan zanlı İbrahim Koska’nın 1 Ocak 2021 tarihinde saat 01.30 raddelerinde, Surlariçi- Lefkoşa'da bulunan eski eşine ait ikametgâha evin bahçe kısmının duvarından atlayarak, kilitli olmayan yatak odası kapısını açıp girdiğini söyledi. Yavuz, zanlının, tasarrufunda bulunan henüz tespit edilemeyen makas ile yatak odasında yatmakta olan eşinin saçını kestiğini ifade etti. Yavuz, zanlının, adı edilenin durumu fark etmesi üzerine yorgan ile yüzünü kapatıp vücudunun muhtelif yerlerine vurarak darp ettiğini söyledi. Polis yapılan şikâyet üzerine zanlının ayni gün akşamüstü tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı.



Mahkemede suçsuz olduğunu söyledi

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini ayrıca bölgedeki kameraların inceleneceğini belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, “Suçsuzum” demekle yetindi. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.