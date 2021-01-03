Suna ERDEN
Lefkoşa’da önceki gün eski eşinin evine giden, eski sabıkalı İbrahim Koska, uyumakta olan kadının, saçını kesti. Eski eşinin durumu fark ederek uyanması üzerine, yorganla genç kadının üzerini kapatan Koska, elleri ile defalarca vurarak ciddi şekilde darp etti.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz, huzurda bulunan zanlı İbrahim Koska’nın 1 Ocak 2021 tarihinde saat 01.30 raddelerinde, Surlariçi- Lefkoşa'da bulunan eski eşine ait ikametgâha evin bahçe kısmının duvarından atlayarak, kilitli olmayan yatak odası kapısını açıp girdiğini söyledi. Yavuz, zanlının, tasarrufunda bulunan henüz tespit edilemeyen makas ile yatak odasında yatmakta olan eşinin saçını kestiğini ifade etti. Yavuz, zanlının, adı edilenin durumu fark etmesi üzerine yorgan ile yüzünü kapatıp vücudunun muhtelif yerlerine vurarak darp ettiğini söyledi. Polis yapılan şikâyet üzerine zanlının ayni gün akşamüstü tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı.
Mahkemede suçsuz olduğunu söyledi
Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini ayrıca bölgedeki kameraların inceleneceğini belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Mahkemede söz alan zanlı, “Suçsuzum” demekle yetindi. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
Benzeri görülmemiş bir şiddet
Eski eşinin evine giren İbrahim Koska; uyuyan kadının saçlarını kestikten sonra yüzünü yorganla kapatıp vurmaya başladı
Suna ERDEN
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YORUMLAR
Bir zamanlarin hopy yoppy cocugu Serdar Denktas bunun abiside boyleymis Bu serdar bankanin icini bosaltmisti Kudret Ozersayda benim gotum kelmi deyip bi de o pompaladi hortumladi (Mine Boyaci Eski kocasi) millete devlete gecirdiler sonuc mu?Alisti bunlar alistirdi milleti bunlar Devletin icinde serefsiz satilmis vatan hainleri bu serefsiz o. cocuklari hirsizlari berat ettirdi. Bunlar alismis calmaya talana hortuma kadin kiz cocuk peskes cekmeye.Dur diyen ne yapiyosun diye namuslu adami da ortadan kaldirdilar. Vatan haini de serefsiz de cok devlette calisan. Nasil olsa, biz Serdar Denktas -Muge -Mine Boyaci -Kudret Ozersay olarak kesemize kaliyor talanlar- fonlamalar- calmalar havada ucusan kocanlar- istasyon arazileri-dandik tiriskadan bi universite (Bolumleri talan hirsizlik hortumlama fonlama pezevenklik) Kisaca bu Denktas-Boyaci-Ozersay ailesine-yardim yataklik eden Eminyet gucleri, Adalet bakanligi Savcilar-Hakimler-Istikbarat-Emniyet gorevlileri artik biliyolar ki yardim ederlerse bu ailelere serfsiz haysiyetsiz onursuz pez…k , vatan millet haini olacaklarini. Serdar Denktas senin baban bu ulkede calisti karsiligini da tiskirincaya kadar bol bol aldi ve size de peskesi zaten cekti.(Imam osurursa cemaat de Sicarmis) Bu da sen ve ailen Kisilere, Millete, Devlete Askere, Emniyete,istikbarata gecirme-duzme-hayatlariyla oynama hakki vermiyor. krallik yok burda serdar muge uctas uckagittas 1992-93 yaptigin serefsizligin hesabi acik bende kapanmadi. 1993-94 hesap acik kapanmadi. 2000-2003 hesap acik kapanmadi. Caldiklarini talan ettiklerini fonladiklarini faiziyle iade edicen Serdar Denktas mis efendiy mis. Mugeee-Mineee-Kudreeettt simdi uyanik ya hopi yopi serdar denktas, kudret ozersaya sinyal veriyor millet keriz bi bu uyanik it telefonla mesaj atsana arasana Başsavcı Sarper Altıncık,i ( bide kullaniyo savcinin haberi bile yoktur kim bilir serdas denktas uckagitdas dalavereci serefsiz boyun) dokunulmazlığı kaldırılsa da istifası reddedilen, eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün yargılanmasına adaya geldiği gün başlanacağını açıkladı. "Geldiği gün, yargılama başlar…” serdar denktas sinyalleri bu ahlaksiz hep gazeteler uzerinden sinyal verir telefonlari dinleniyormus