Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, Korkuteli kavşağında, önceki gece meydana gelen trafik kazasında, Yuosof Mustafa yaralandı. Kaza, Paria Ramzi’nin, yönetimindedi kiralık aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi.

Sokağa çıkma yasağının yürürlükte olduğu 22.00-05.00 saatleri arasında, Girne’den yolan çıkan Paria Ramzi, Korkuteli kavşağına geldiği esnada, yönetimindeki ZPF 318 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Konrtolü kaybedilen araç, yolun solundan çıkarak takla attı. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Yuosof Mustafa, yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürerken, İranlı oldukları öğrenilen şahıslara, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiklerinden dolayı yasal işlem uyguladıkları bildirildi.