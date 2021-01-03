Hüseyin ÇİÇEK
Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, Korkuteli kavşağında, önceki gece meydana gelen trafik kazasında, Yuosof Mustafa yaralandı. Kaza, Paria Ramzi’nin, yönetimindedi kiralık aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi.
Sokağa çıkma yasağının yürürlükte olduğu 22.00-05.00 saatleri arasında, Girne’den yolan çıkan Paria Ramzi, Korkuteli kavşağına geldiği esnada, yönetimindeki ZPF 318 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Konrtolü kaybedilen araç, yolun solundan çıkarak takla attı. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Yuosof Mustafa, yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürerken, İranlı oldukları öğrenilen şahıslara, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiklerinden dolayı yasal işlem uyguladıkları bildirildi.
Mustafa yaralandı
Sokağa çıkma yasağında, Girne’den Gazimağusa’ya doğru giden İranlılar, Korkuteli kavşağında kaza yaptı
Hüseyin ÇİÇEK
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YORUMLAR
Bir zamanlarin hopy yoppy cocugu Serdar Denktas bunun abiside boyleymis Bu serdar bankanin icini bosaltmisti Kudret Ozersayda benim gotum kelmi deyip bi de o pompaladi hortumladi (Mine Boyaci Eski kocasi) millete devlete gecirdiler sonuc mu?Alisti bunlar alistirdi milleti bunlar Devletin icinde serefsiz satilmis vatan hainleri bu serefsiz o. cocuklari hirsizlari berat ettirdi. Bunlar alismis calmaya talana hortuma kadin kiz cocuk peskes cekmeye.Dur diyen ne yapiyosun diye namuslu adami da ortadan kaldirdilar. Vatan haini de serefsiz de cok devlette calisan. Nasil olsa, biz Serdar Denktas -Muge -Mine Boyaci -Kudret Ozersay olarak kesemize kaliyor talanlar- fonlamalar- calmalar havada ucusan kocanlar- istasyon arazileri-dandik tiriskadan bi universite (Bolumleri talan hirsizlik hortumlama fonlama pezevenklik) Kisaca bu Denktas-Boyaci-Ozersay ailesine-yardim yataklik eden Eminyet gucleri, Adalet bakanligi Savcilar-Hakimler-Istikbarat-Emniyet gorevlileri artik biliyolar ki yardim ederlerse bu ailelere serfsiz haysiyetsiz onursuz pez…k , vatan millet haini olacaklarini. Serdar Denktas senin baban bu ulkede calisti karsiligini da tiskirincaya kadar bol bol aldi ve size de peskesi zaten cekti.(Imam osurursa cemaat de Sicarmis) Bu da sen ve ailen Kisilere, Millete, Devlete Askere, Emniyete,istikbarata gecirme-duzme-hayatlariyla oynama hakki vermiyor. krallik yok burda serdar muge uctas uckagittas 1992-93 yaptigin serefsizligin hesabi acik bende kapanmadi. 1993-94 hesap acik kapanmadi. 2000-2003 hesap acik kapanmadi. Caldiklarini talan ettiklerini fonladiklarini faiziyle iade edicen Serdar Denktas mis efendiy mis. Mugeee-Mineee-Kudreeettt simdi uyanik ya hopi yopi serdar denktas, kudret ozersaya sinyal veriyor millet keriz bi bu uyanik it telefonla mesaj atsana arasana Başsavcı Sarper Altıncık,i ( bide kullaniyo savcinin haberi bile yoktur kim bilir serdas denktas uckagitdas dalavereci serefsiz boyun) dokunulmazlığı kaldırılsa da istifası reddedilen, eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün yargılanmasına adaya geldiği gün başlanacağını açıkladı. "Geldiği gün, yargılama başlar…” serdar denktas sinyalleri bu ahlaksiz hep gazeteler uzerinden sinyal verir telefonlari dinleniyormus