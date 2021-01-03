Bu ne yaman çelişki!

Ticaret Odası, “devletin zamları ‘ucuzluk’ arayışının ‘popülizm hamlesi’ olduğunu kanıtladı” iddiasında bulundu.
Yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun, kamusal hizmetlere yaptığı zamları yeni yılın ilk gününde Resmi Gazetede yayınlatarak yeni yıla “zamlı bir giriş” yapılmasını sağladığını savundu ve “Böylece, yeni hükümetin kurulması ile birlikte Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Erhan Arıklı tarafından gündeme getirilen piyasayı ucuzlatma çabaları, en büyük darbeyi bizzat hükümetin kendisinden almış oldu” görüşünü ileri sürdü.
Piyasasının ucuzlatılmasının, Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından uzun yıllardan beri başlıca hedeflerden biri olarak gündemde tutulduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
“Turizm, yükseköğretim ve inşaat ürünlerine olan dış talebi canlı tutarak çevre ülkelere göre mukayeseli avantajlar elde etmenin en önemli unsurlarından biri olduğunu düşündüğümüz fiyat seviyemizin aşağıya çekilmesi için ürettiğimiz önerileri, yıllardan beri, hükümetlerimiz ile paylaşmakta ve bu önerilerin hayata geçirilmesi için mücadele etmekteyiz.
Bu çalışmalarımız sırasında, kamusal hizmetlerin verimsizliğin, bu verimsizliğin bir sonucu olarak ortaya çıkan bürokratik maliyetlerin ve devlet harcamalarını finanse etmek için alınan vergi, fon ve harçların pahalılığın başlıca nedenleri arasında yer aldığını defalarca kanıtlamış bulunuyoruz. 2021 yılına adım attığımız ilk gün, KKTC Bakanlar Kurulu tarafından çeşitli kamusal hizmetlerin ücretlerine yapılan zamlar, bu görüşümüzü bir kez daha doğrulamış bulunmaktadır.”
Aslında zamların, hükümetin piyasadaki fiyat oluşumlarının nedenlerini anlamadığını ve fiyatların zaman zaman yükseltilmesinin sorumluluğunu iş insanlarına yükleyerek popülizm yapma arayışında olduğunun da göstergesi olduğu öne sürülen Ticaret Odası açıklamasında, “Buna karşın Kıbrıs Türk Ticaret Odası, piyasamızın fiyat seviyesinin aşağıya çekilmesi konusunda çalışmalarına devam edecek, hükümetin bu doğrultuda atacağı her türlü adıma destek olacak ve bu konudaki tüm çalışmalara katkı koymaya devam edecektir” denildi.
Bu ne yaman çelişki!
Ticaret Odası, piyasayı ucuzlatacağını söyleyen hükümetin yılın ilk günlerinde zam yapmasını eleştirdi:
Ticaret Odası, “devletin zamları ‘ucuzluk’ arayışının ‘popülizm hamlesi’ olduğunu kanıtladı” iddiasında bulundu.
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YORUMLAR
Bir zamanlarin hopy yoppy cocugu Serdar Denktas bunun abiside boyleymis Bu serdar bankanin icini bosaltmisti Kudret Ozersayda benim gotum kelmi deyip bi de o pompaladi hortumladi (Mine Boyaci Eski kocasi) millete devlete gecirdiler sonuc mu?Alisti bunlar alistirdi milleti bunlar Devletin icinde serefsiz satilmis vatan hainleri bu serefsiz o. cocuklari hirsizlari berat ettirdi. Bunlar alismis calmaya talana hortuma kadin kiz cocuk peskes cekmeye.Dur diyen ne yapiyosun diye namuslu adami da ortadan kaldirdilar. Vatan haini de serefsiz de cok devlette calisan. Nasil olsa, biz Serdar Denktas -Muge -Mine Boyaci -Kudret Ozersay olarak kesemize kaliyor talanlar- fonlamalar- calmalar havada ucusan kocanlar- istasyon arazileri-dandik tiriskadan bi universite (Bolumleri talan hirsizlik hortumlama fonlama pezevenklik) Kisaca bu Denktas-Boyaci-Ozersay ailesine-yardim yataklik eden Eminyet gucleri, Adalet bakanligi Savcilar-Hakimler-Istikbarat-Emniyet gorevlileri artik biliyolar ki yardim ederlerse bu ailelere serfsiz haysiyetsiz onursuz pez…k , vatan millet haini olacaklarini. Serdar Denktas senin baban bu ulkede calisti karsiligini da tiskirincaya kadar bol bol aldi ve size de peskesi zaten cekti.(Imam osurursa cemaat de Sicarmis) Bu da sen ve ailen Kisilere, Millete, Devlete Askere, Emniyete,istikbarata gecirme-duzme-hayatlariyla oynama hakki vermiyor. krallik yok burda serdar muge uctas uckagittas 1992-93 yaptigin serefsizligin hesabi acik bende kapanmadi. 1993-94 hesap acik kapanmadi. 2000-2003 hesap acik kapanmadi. Caldiklarini talan ettiklerini fonladiklarini faiziyle iade edicen Serdar Denktas mis efendiy mis. Mugeee-Mineee-Kudreeettt simdi uyanik ya hopi yopi serdar denktas, kudret ozersaya sinyal veriyor millet keriz bi bu uyanik it telefonla mesaj atsana arasana Başsavcı Sarper Altıncık,i ( bide kullaniyo savcinin haberi bile yoktur kim bilir serdas denktas uckagitdas dalavereci serefsiz boyun) dokunulmazlığı kaldırılsa da istifası reddedilen, eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün yargılanmasına adaya geldiği gün başlanacağını açıkladı. "Geldiği gün, yargılama başlar…” serdar denktas sinyalleri bu ahlaksiz hep gazeteler uzerinden sinyal verir telefonlari dinleniyormus