Kuzeyde 14, güneyde 627 yeni vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, KKTC’de son 24 saatte yapılan test sayısının bin 570 olduğunu, 8’i yerel 14 pozitif vakaya rastlandığını, 29 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 8 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Açıklamaya göre, 2 0cak Covid-19 genel durumu şöyle:
“Yapılan test sayısı: 1570; saptanan pozitif vaka sayısı: 14; ülke dışından gelen vaka sayısı: 1; karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı: 5; yerel vaka sayısı: 8; iyileşip bugün taburcu edilen hasta sayısı: 29; kaybedilen hasta: yok; yapılan toplam test sayısı: 332.054; toplam vaka sayısı: 1606; iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 1384; tedavisi devam eden vaka sayısı: 215; pandemi merkezindeki hasta sayısı: 35; pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 179; toplam kaybedilen hasta sayısı: 7; yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 1.”
(ŞEB)
Güney Kıbrıs’ta 2 kişi hayatını kaybetti
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 12 bin 39 testten 627’si pozitif çıktı. İki kişi hayatını kaybetti.
Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içerisinde 82 ve 91 yaşındaki iki koronavirüs hastası hayatını kaybetti. Koronavirüs nedeniyle can kaybı sayısı 129’a, toplam pozitif vaka sayısı 23 bin 445’e ulaştı.
Şu anda hastanede tedavi gören 180 kişiden 54’ünün durumunun ciddi ve 35’inin entübe olduğu açıklandı
Türkiye’de vaka sayısı düşüyor
Öte yandan Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın güncel corona virüsü verilerine göre semptom gösteren bin 713 hastayla birlikte 11 bin 180 yeni vaka tespit edilirken 202 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca, "Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız" dedi.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 2 Ocak 2021 Cumartesi gününün verilerine göre, son 24 saatte yapılan 149 bin 218 testle birlikte toplam test sayısı 24 milyon 811 bin 888’e ulaştı.
Güncel tabloya göre semptom gösteren bin 713 hastayla birlikte 11 bin 180 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 232 bin 35’e çıktı. Can kaybı da 202 artarak 21 bin 295’e yükseldi.
Ağır hasta sayısı 3 bin 764
Dün 11 bin 672 kişinin daha iyileşmesiyle toplam iyileşen sayısı 2 milyon 126 bin 432’ye yükseldi. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.8, ağır hasta sayısı da 3 bin 764 oldu.
Bir zamanlarin hopy yoppy cocugu Serdar Denktas bunun abiside boyleymis Bu serdar bankanin icini bosaltmisti Kudret Ozersayda benim gotum kelmi deyip bi de o pompaladi hortumladi (Mine Boyaci Eski kocasi) millete devlete gecirdiler sonuc mu?Alisti bunlar alistirdi milleti bunlar Devletin icinde serefsiz satilmis vatan hainleri bu serefsiz o. cocuklari hirsizlari berat ettirdi. Bunlar alismis calmaya talana hortuma kadin kiz cocuk peskes cekmeye.Dur diyen ne yapiyosun diye namuslu adami da ortadan kaldirdilar. Vatan haini de serefsiz de cok devlette calisan. Nasil olsa, biz Serdar Denktas -Muge -Mine Boyaci -Kudret Ozersay olarak kesemize kaliyor talanlar- fonlamalar- calmalar havada ucusan kocanlar- istasyon arazileri-dandik tiriskadan bi universite (Bolumleri talan hirsizlik hortumlama fonlama pezevenklik) Kisaca bu Denktas-Boyaci-Ozersay ailesine-yardim yataklik eden Eminyet gucleri, Adalet bakanligi Savcilar-Hakimler-Istikbarat-Emniyet gorevlileri artik biliyolar ki yardim ederlerse bu ailelere serfsiz haysiyetsiz onursuz pez…k , vatan millet haini olacaklarini. Serdar Denktas senin baban bu ulkede calisti karsiligini da tiskirincaya kadar bol bol aldi ve size de peskesi zaten cekti.(Imam osurursa cemaat de Sicarmis) Bu da sen ve ailen Kisilere, Millete, Devlete Askere, Emniyete,istikbarata gecirme-duzme-hayatlariyla oynama hakki vermiyor. krallik yok burda serdar muge uctas uckagittas 1992-93 yaptigin serefsizligin hesabi acik bende kapanmadi. 1993-94 hesap acik kapanmadi. 2000-2003 hesap acik kapanmadi. Caldiklarini talan ettiklerini fonladiklarini faiziyle iade edicen Serdar Denktas mis efendiy mis. Mugeee-Mineee-Kudreeettt simdi uyanik ya hopi yopi serdar denktas, kudret ozersaya sinyal veriyor millet keriz bi bu uyanik it telefonla mesaj atsana arasana Başsavcı Sarper Altıncık,i ( bide kullaniyo savcinin haberi bile yoktur kim bilir serdas denktas uckagitdas dalavereci serefsiz boyun) dokunulmazlığı kaldırılsa da istifası reddedilen, eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün yargılanmasına adaya geldiği gün başlanacağını açıkladı. "Geldiği gün, yargılama başlar…” serdar denktas sinyalleri bu ahlaksiz hep gazeteler uzerinden sinyal verir telefonlari dinleniyormus