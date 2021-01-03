Kuzeyde 14, güneyde 627 yeni vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, KKTC’de son 24 saatte yapılan test sayısının bin 570 olduğunu, 8’i yerel 14 pozitif vakaya rastlandığını, 29 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 8 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Açıklamaya göre, 2 0cak Covid-19 genel durumu şöyle:

“Yapılan test sayısı: 1570; saptanan pozitif vaka sayısı: 14; ülke dışından gelen vaka sayısı: 1; karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı: 5; yerel vaka sayısı: 8; iyileşip bugün taburcu edilen hasta sayısı: 29; kaybedilen hasta: yok; yapılan toplam test sayısı: 332.054; toplam vaka sayısı: 1606; iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 1384; tedavisi devam eden vaka sayısı: 215; pandemi merkezindeki hasta sayısı: 35; pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 179; toplam kaybedilen hasta sayısı: 7; yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 1.”

(ŞEB)

Güney Kıbrıs’ta 2 kişi hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 12 bin 39 testten 627’si pozitif çıktı. İki kişi hayatını kaybetti.

Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içerisinde 82 ve 91 yaşındaki iki koronavirüs hastası hayatını kaybetti. Koronavirüs nedeniyle can kaybı sayısı 129’a, toplam pozitif vaka sayısı 23 bin 445’e ulaştı.

Şu anda hastanede tedavi gören 180 kişiden 54’ünün durumunun ciddi ve 35’inin entübe olduğu açıklandı

Türkiye’de vaka sayısı düşüyor

Öte yandan Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın güncel corona virüsü verilerine göre semptom gösteren bin 713 hastayla birlikte 11 bin 180 yeni vaka tespit edilirken 202 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca, "Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 2 Ocak 2021 Cumartesi gününün verilerine göre, son 24 saatte yapılan 149 bin 218 testle birlikte toplam test sayısı 24 milyon 811 bin 888’e ulaştı.

Güncel tabloya göre semptom gösteren bin 713 hastayla birlikte 11 bin 180 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 232 bin 35’e çıktı. Can kaybı da 202 artarak 21 bin 295’e yükseldi.

Ağır hasta sayısı 3 bin 764

Dün 11 bin 672 kişinin daha iyileşmesiyle toplam iyileşen sayısı 2 milyon 126 bin 432’ye yükseldi. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.8, ağır hasta sayısı da 3 bin 764 oldu.