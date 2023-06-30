Alkollü sürücülere ceza yağdı

Ömer KADİROĞLU

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Şubesi ekipleri bayramın ilk gecesi sabaha kadar denetim yaptı. Bayram dolayısıyla eğlenmek amacıyla Girne’ye akın eden sürücüler, tek tek kontrol edildi. Alkol alarak trafiğe çıkan, sürat yapan veya trafikte suç işleyenler trafik polislerinin denetimleri ile karşılaştı. Polisin denetimleri kapsamında 456 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde belirlenen hız limitinin üzerinde araç kullanan 41 sürücü, alkollü içki tesiri altında araç kullanan 19 sürücü ve çeşitli suçlardan 21 araç sürücüsü rapor edilirken 19 araç trafikten men edildi.

Polis uyardı: alkollü araç kullanmayınız

Bu arada Polis Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı’nı halkın huzur ve güven ortamı içerisinde idrak edebilmesi için görev ve sorumluluklarının gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini aldığını açıkladı. Polis, bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak trafikte, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için vatandaşlara; “Trafik kurallarına uyması, uymayanları uyarması ve alkollüyken araç kullanmaması” çağrısında bulundu.

Polis Genel Müdürlüğü vatandaşlara şu çağrılarda bulundu:

“Alkollü olduğunuz sürece araç kullanmayınız, gerekirse taksi hizmeti alınız. Hayatımızın hiçbir zamanında elimizden bırakmadığımız ancak, sürüş esnasında dikkati dağıtarak trafik kazasına sebep olan cep telefonları ile ilgili bağlantımızı araç kullanırken tamamen kesmeliyiz. Süratli araç kullanmayınız. Trafikte önceliğiniz; 'Sürat yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak' olsun. Motosiklet tipi (motorlu üç tekerlekli, motobisiklet ve ATV dahil) araçları kullanan sürücüler ve yolcuların, can güvenliklerini sağlamak amacıyla 'koruyucu kask' takmak zorunda olduklarını hatırlatırız."